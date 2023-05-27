Нападение на Белгородскую область, заседание ЕАЭС и визит Мишустина в Китай

По букве закона

После вторжения диверсантов в Белгородскую область в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Позже Минобороны РФ объявило о ликвидации украинской диверсионной группы, режим КТО был снят.

Главы Минобороны РФ и Белоруссии подписали документы по содержанию ядерного оружия в республике. Решение о его применении остается за Россией.

Президент РФ Владимир Путин расширил выплаты в размере 5 млн руб. на семьи погибших в ходе СВО сотрудников МЧС.

Госдума РФ приняла поправки, согласно которым призванные на срочную службу россияне должны будут сдавать загранпаспорта на время службы.

Госдума приняла закон о штрафах и арестах за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.

Журналист и экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов обжаловал свой приговор в Верховном суде России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить «пятилетие созидательного предпринимательского труда».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил создать объединенный штаб по охране границы с Украиной.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил не отправлять в СИЗО лиц без места жительства.

Raiffeisen Bank намерен передать российское подразделение акционерам.

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук предложила создать единый перечень запрещенных к онлайн-продаже товаров.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует до конца мая представить Совбезу ООН план по защите Запорожской АЭС.

Экс-кандидат на президентских выборах в Турции Синан Оган, набравший в первом туре 5,17%, предложил своим избирателям поддержать президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Цитаты недели

«Советская власть создала советскую Украину… до этого никакой Украины не было в истории человечества» (президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным).

«Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга» (премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании высшего Евразийского экономического совета в Москве).

«В мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите,— создание государства по формуле "две страны — одно государство"… даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о России и Белоруссии на пленарном заседании Евразийского экономического форума).

«У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны» (губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ответе на вопрос о защищенности границ с Украиной).

«Англосаксам можно посоветовать… убираться к их старому приятелю, к дьяволу» (директор СВР Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности).

«Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы» (советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1).

Цифры недели

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что 70% трансграничных расчетов Москвы и Пекина проводятся в рублях и юанях.

«Газпром» по итогам 2022 года получил 1,226 трлн руб. чистой прибыли по МФСО против 2,093 трлн руб. в 2021 году.

Добыча газа в России в январе—апреле упала на 10% год к году, в апреле — на 10,3%.

Авиасалон МАКС не проведут в срок впервые за 30 лет.

Из-за кризиса по итогам 2023 года, по прогнозам экспертов, рынок РФ пополнится всего 500 новыми франшизами.

В Армении число трудовых мигрантов из России выросло на 272% за 2022 год.

На внутрипартийные праймериз-2023 выдвинулся 101 кандидат от «Единой России», которых в партии относят к участникам СВО.

Икона Андрея Рублева «Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя на две недели, после чего ее отправят на реставрацию.

Почти 50 млн человек живут в рабстве, следует из нового Global Slavery Index.

80% россиян считают английский главным языком мирового значения.

Сделки недели

Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили сделку по увеличению мощности трансальпийского нефтепровода на замену «Дружбе».

Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибутору шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины».

Холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental.

Segezha Group продала иностранную структуру по производству упаковки — Segezha Packaging — за символический €1 и с долгом в €100 млн.

Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил долю российского партнера Вячеслава Шикулова в местном бизнесе.

Отставки и назначения

Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинулся в президенты США от Республиканской партии.

Сергея Миронова переизбрали председателем партии «Справедливая Россия — За правду».