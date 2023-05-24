Мишустин: 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что в марте объем торговли между двумя странами вырос на четверть год к году, до $52 млрд. Господин Мишустин отметил, что 70% трансграничных расчетов Москвы и Пекина проводится в рублях и юанях.

«Сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне и характеризуются уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада»,— сказал российский премьер.

Михаил Мишустин добавил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Кроме того, обе страны расширяют взаимодействие в области мирного атома. «Растет экспорт природного газа, угля, электроэнергии… Открываются новые возможности для углубления кооперации в таких высокотехнологичных сферах, как авиастроение, судостроение, станкостроение, машиностроение, космические исследования»,— перечислил премьер-министр РФ.

Ли Цян заявил, что рост товарооборота между Россией и Китаем за год составил 40%. Он заверил, что Пекин планирует поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран. После переговоров у господина Мишустина также запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробнее о его визите — в публикации «Ъ» «Пекин снова в московском расписании».

Лаура Кеффер