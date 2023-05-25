Подоляк: ВСУ начали отдельные операции в рамках контрнаступления

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что несколько дней назад началось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные проводят отдельные операции.

«Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты»,— сказал Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 (цитата по ТАСС).

Украина готовила контрнаступление на востоке страны в течение нескольких месяцев. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к нему. 23 мая глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что контрнаступление начнется в ближайшее время.

Президент США Джо Байден заявлял об отсутствии гарантий успеха контрнаступления Украины. По информации Politico, США готовятся к вероятной заморозке конфликта России и Украины на много лет.

Олеся Павленко