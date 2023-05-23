Верховный суд предложил не отправлять в СИЗО лиц без места жительства

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил не назначать арест для граждан без постоянного места жительства. По его мнению, женщин с малолетними детьми допустимо отправлять под стражу только по тяжким и особо тяжким статьям. Свою инициативу он изложил на пленарном заседании Совета судей РФ.

«Предлагается предусмотреть возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания, а также установить, что отсутствие у лица места жительства или места пребывания не может служить основанием для продления срока содержания под стражей»,— заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

В числе других инициатив господина Лебедева:

женщин, имеющих малолетних детей, заключать под стражу только по тяжким и особо тяжким статьям обвинения, а по обвинению в преступлении средней тяжести — только в исключительных случаях и если преступление носит насильственный характер;

по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести сохранить возможность ареста только в отношении тех обвиняемых, которые пытались скрыться или нарушили ранее избранную меру пресечения;

по уголовным делам о ненасильственных преступлениях средней тяжести — арестовывать обвиняемых, личность которых не установлена или которые не имеют постоянного места жительства или места пребывания на территории РФ;

запретить заключение под стражу лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Как пояснил глава ВС, сейчас российское законодательство не предусматривает дифференцированного подхода при избрании меры пресечения. Он считает, что изложенные им предложения помогут повысить правовую защищенность граждан.

В мае Минюст представил поправки в Уголовный кодекс, определяющие порядок зачета времени заключения после пересмотра уголовного дела и смягчения условий содержания. Согласно предложению ведомства, если осужденный отбывал наказание в тюрьме, исправительной колонии особого или строгого режима, то при пересчете один день заключения будет считаться за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима либо два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Если же осужденный находился в колонии общего режима, то день заключения в ней будет засчитываться за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Лаура Кеффер