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Коммерсантъ FM
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Из газа улетучивается экспорт

Добыча в апреле упала на 10%

Добыча газа в РФ продолжает снижаться относительно показателей прошлого года. По данным “Ъ”, в январе—апреле производство газа упало на 10% год к году, до 235 млрд кубометров, в апреле — на 10,3%, до 55 млрд кубометров. «Газпром» снизил добычу за четыре месяца практически на четверть из-за снижения экспорта в ЕС. Независимые производители добычу немного увеличили. Но эксперты напоминают, что показатели по добыче газа в начале прошлого года находились на рекордных уровнях и уже в ближайшее время эффект этой высокой базы начнет сходить на нет.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ в январе—апреле снизилась на 10,15% год к году, до 235 млрд кубометров, сообщили “Ъ” источники, знакомые со статистикой. В апреле производство газа сократилось на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до 55 млрд кубометров.

«Газпром» продолжает сокращать добычу. Так, по данным источников “Ъ”, объем добычи «прочих недропользователей», практически полностью отражающий производственные показатели монополии, в апреле упал на 20%, до 34 млрд кубометров, в январе—апреле — на 18,24%, до 150,9 млрд кубометров (данные с учетом газа, сожженного в факелах). Сокращение добычи газа «Газпромом» является следствием сокращения экспорта в Европу: сейчас поставки в относительно небольших объемах идут только через Украину и «Турецкий поток». В «Газпроме» на запрос “Ъ” не ответили.

«Добыча "Газпрома" продолжает оставаться диспропорционально низкой, а компания вынуждена нести всю тяжесть регулирования российского газового баланса, консервируя скважины на своих месторождениях в условиях резкого сокращения экспортного спроса на российский газ в Европе»,— отмечает Виталий Ермаков из НИУ ВШЭ.

«Газпром нефть» снизила производство газа до 2,34 млрд кубометров, что на 18% меньше, чем годом ранее. В январе—апреле добыча компании опустилась на 18,4%, до 9,4 млрд кубометров.

Крупнейший независимый производитель НОВАТЭК замедлил темпы роста добычи. В апреле его добыча выросла на 1,6%, до 6,8 млрд кубометров газа (против 6% год к году в марте), за первые четыре месяца 2023 года добыча осталась примерно на уровне прошлого года — 27 млрд кубометров. Сокращение добычи производит «Ямал СПГ», слабая динамика также на «Яргео» и «Юрхаровнефтегазе».

Продолжает наращивать добычу «Роснефть» благодаря увеличению мощности «Роспана» и Харампурского месторождения. В январе—апреле компания добыла 26,2 млрд кубометров газа, что на 76% больше, чем годом ранее, в апреле добыча компании выросла на 83%, до 6,44 млрд кубометров. «Роспан» в текущем году выйдет на «полку» в 21 млрд кубометров. При этом компания продолжает сжигать большие объемы попутного газа и имеет одни из самых худших в отрасли показателей по полезному использованию ПНГ, отмечает Виталий Ермаков.

Выровнялась добыча у других крупных нефтяных компаний, которые в марте на фоне сокращения добычи нефти показывали отрицательную динамику и по добыче газа. ЛУКОЙЛ в апреле нарастил производство газа на 2,5%, до 1,5 млрд кубометров, но за четыре месяца добыча снизилась на 1,8%, до 6,2 млрд кубометров. В апреле хоть и символически, но увеличили производство газа «Татнефть» и «Башнефть». «Сургутнефтегаз» снизил добычу в апреле на 13,4%, до 604,4 млн кубометров, за январь—апрель — на 14,3%, до 2,45 млрд кубометров.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов напоминает, что март был последним месяцем, когда действовал эффект высокой базы прошлого года. Так, в марте 2022 года добыча выросла на 1% год к году, оказавшись на максимальных за последние три года уровнях. Но уже во втором квартале 2022 года добыча газа начала падать из-за сокращения спроса на внешних рынках, а в июне—сентябре 2022 года снижение превышало уже 20%. В ближайшие месяцы динамику добычи, по его словам, будет определять база прошлого года, и в мае мы можем увидеть замедление спада до 5–6% год к году, а в июне — «стабилизацию» на низких уровнях лета 2022 года.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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