S8 Capital приобрел российские активы производителя шин Continental

Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental. В сделку вошли завод по производству шин в Калуге и компания-дистрибьютор (ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга»). В ближайшее время все активы пройдут через ребрендинг. Об этом говорится в релизе компании, он есть у «Ъ».

«Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития... В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга (переименования), при этом качество продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам глобального игрока шинной индустрии»,— заявил управляющий S8 Capital Торстен Шуберт.

Стоимость сделки не разглашается. По данным «Ъ», она могла составить 7–10 млрд руб. — это сопоставимо с €87 млн, так свои активы оценивала сама Continental.

S8 Capital продолжит производство шин на заводе Калужской области. Его мощность — 4 млн шин в год, на нем работают около 1100 сотрудников. Он был в простое с марта по август 2022 года из-за решения компании приостановить производство на фоне военной операции на Украине.

В июле 2022 года S8 Capital приобрел активы американской Otis Elevator Company, в апреле этого года — активы немецкого Bosch в Энгельсе.

Подробнее о сделке — в материале «На выезде из РФ Continental забуксовала в США».

Анастасия Ларина