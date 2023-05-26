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Коммерсантъ FM
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«Троицу» выставят в храме Христа Спасителя 4 июня на две недели

Министерство культуры разъяснило ситуацию с иконой Андрея Рублева «Троица». Она будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя на две недели. После этого ее отправят на реставрацию.

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры РФ, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель. Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

На данный момент Минкульт разрабатывает меры, которые обеспечат безопасность иконы. В сообщении министерства подчеркивается, что сохранность иконы «во время перевозки и временного экспонирования будет обеспечиваться всеми необходимыми и самыми современными средствами».

15 мая Русская православная церковь сообщила, что президент Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Московский и Всея Руси Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы.

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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17 мая директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение «Троицы».

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

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