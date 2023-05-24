Губернатор Флориды Десантис официально выдвинулся в президенты США

Губернатор Флориды Рон Десантис решил участвовать в выборах президента США, его комитет по выдвижению кандидатом подал заявку в избирательную комиссию. Господин Десантис примет участие в праймериз по отбору кандидата на пост американского президента от Республиканской партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рон Десантис

Фото: Marco Bello, Reuters Рон Десантис

Фото: Marco Bello, Reuters

Информация о выдвижении Рона Десантиса в президенты США опубликована на официальном сайте американского избиркома.

По информации Bloomberg, в ближайшие часы господин Десантис расскажет подробности о своем выдвижении в президенты и о своей предвыборной программе в прямом эфире на платформе Twitter Spaces. Вместе с губернатором Флориды в этом эфире примет участие и владелец соцсети Илон Маск.

Ранее Рон Десантис неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться в президенты на выборах-2024, но окончательного решения об этом пока не принял. Главным кандидатом на выдвижение от республиканцев считается Дональд Трамп. О намерениях участвовать в выборах также сообщали республиканцы экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.

Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

О кандидатуре господина Десантиса — в материале «Ъ» «Рон Десантис против Микки-Мауса».

Александр Кислов