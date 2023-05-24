Путин расширил выплаты в 5 млн рублей на семьи погибших в ходе СВО сотрудников МЧС

Президент Владимир Путин установил своим указом единовременные выплаты семьям в 5 млн руб. в случае гибели сотрудников МЧС РФ в зоне спецоперации. В случае ранения выплаты составят 3 млн руб. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Бахмуте работают сотрудники МВД, следующими в город заедут сотрудники МЧС. Минобороны России заявило о взятии Бахмута под контроль 21 мая.

Выступая на коллегии МЧС 15 февраля, президент Владимир Путин говорил, что спасатели доставляли жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продовольствие и медикаменты, занимались разминированием, восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов, оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения.

Семьям погибших на Украине военных, росгвардейцев и сотрудников приграничных органов ФСБ, волонтеров и госслужащих выплачивают по 5 млн руб., семьям раненых — 3 млн руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина