Гендиректор Wildberries Бакальчук призвала создать единый перечень запрещенных к онлайн-продаже товаров

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук предложила создать перечень запрещенных к онлайн-продаже товаров и гармонизировать законодательство в сфере защиты прав потребителей. По ее словам, такой реестр должен быть создан на уровне Евразийского экономического союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Бакальчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Бакальчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нужно гармонизировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, создать единый перечень запрещенных к продаже товаров дистанционным способом и решить вопрос с двойным налогообложением»,— заявила госпожа Бакальчук в ходе проходящего в Москве Евразийского экономического форума.

Глава Wildberries уточнила, что крупнейшие игроки рынка маркетплейсов готовы руководствоваться новым реестром, но важно, чтобы он был единым. «Скажете, что нам нужно заполнять 20 колонок вместо 10, мы будем заполнять. Скажете, что для того, чтобы пересекать границы, нужно предоставлять паспортные данные от всех потребителей, мы будем собирать эти данные»,— добавила она.

На данный момент маркетплейсы должны сами в соответствии с законодательством определять список запрещенных к продаже на площадке товаров. Актуальный список запрещенных товаров на Wildberries, по информации Forbes, сейчас включает 42 пункта (в открытом доступе документ не опубликован). В частности, к продаже запрещены: вейпы, эротические товары и продукция, ритуальные товары, армейское снаряжение, легковоспламеняющиеся жидкости и розжиг, товары, внешний вид которых (или изображения на них) пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, нацистская атрибутика, наркотические препараты и так далее.

Александр Кислов