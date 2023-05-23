Reuters: Raiffeisen Bank намерен передать российское подразделение акционерам

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) активизировала действия по передаче своего российского подразделения акционерам, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, возможная сделка уже столкнулась с препятствиями, в том числе с получением одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как уточнил один из собеседников агентства, владельцы RBI могут получить долю в новой компании, которая будет зарегистрирована в Вене. Однако остается неясным, будет ли организация действительно независимой от RBI, что является решающим фактором для того, должна ли она оставаться под надзором властей Австрии или ЕЦБ.

По словам другого источника, «степень независимости» выделенного подразделения от RBI определит, будет ли ЕЦБ контролировать его. Еще один собеседник Reuters сказал, что власти США уже выразили обеспокоенность по поводу того, как новая организация будет контролироваться на предмет отмывания денег.

ЕЦБ отказался от комментариев. Представитель RBI заявил, что банк «продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению» российского подразделения Райффайзенбанка.

В марте ЕЦБ потребовал от Raiffeisen закрыть свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране и заявил о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. В начала мая Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки».

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Raiffeisen Bank International поставил блок».

Лаура Кеффер