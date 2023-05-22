Экс-кандидат в президенты Турции поддержал Эрдогана во втором туре

Бывший кандидат на президентских выборах в Турции Синан Оган от «Альянса предков», набравший в первом туре 5,17%, предложил своим избирателям поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синан Оган

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters Синан Оган

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters

«По итогам переговоров заявляю, что мы поддержим кандидата от Народного Союза. Я призываю тех, кто голосовал за нас, поддержать Эрдогана»,— сказал на собрании «Альянса предков» Синан Оган, его слова приводит газета Hurriyet.

Синан Оган объявил о поддержке господина Эрдогана после личной встречи с ним. По данным Hurriyet, в обмен на поддержку Синан Оган потребовал от господина Эрдогана не изменять первые четыре статьи конституции, бороться против всех террористических организаций, постепенно депортировать сирийских беженцев, развивать экономику в соответствии с международными рынками и проявлять большую гибкость в политике процентных ставок.

«Альянс предков» — крайне правая националистическая коалиция. По взглядам его сторонники ближе к тем, кто поддерживает действующего президента.

В первом туре господин Эрдоган набрал 49,52% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур выборов пройдет 28 мая.

Подробнее о том, как решение Синана Огана повлияет на ход президентских выборов,— в материале «В Турции третий не лишний».

Анастасия Ларина