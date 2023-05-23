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Коммерсантъ FM
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Чехия и Италия договорились об увеличении мощности нефтепровода на замену «Дружбе»

Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили сделку по расширению пропускной способности трансальпийского нефтепровода. С 2025 года этот нефтепровод будет использоваться вместо российского трубопровода «Дружба». Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

«Повышение мощности нефтепровода TAL позволит с 2025 года увеличить объемы поставок нефти в Чехию от надежных поставщиков на 4 млн тонн в год, что целиком покроет наш спрос»,— сообщил Петр Фиала. По его словам, с помощью этого Чехия избавится от зависимости от российской нефти.

По данным Чешского информационного агентства, объемы поставок по этому нефтепроводу составят 8 млн тонн в год. Стоимость сделки составила 1,6 млрд крон. Расходы на себя возьмет чешская фирма Mero.

Нефтепровод TAL соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда прибывают нефтяные танкеры, с Германией, через которую нефть по трубопроводу IKL, или Mero pipeline, Ингольштадт—Кралупы—Литвинов) поступает в Чехию. В июле прошлого года власти федеральной немецкой земли Бавария одобрили повышение на 17% суточной мощности нефтепровода TAL. В 2021 году Чехия получала 48,8% нефти из России, остальной объем поставок пришелся на TAL.

Анастасия Ларина

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