Не атом Ньютона

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует до конца мая представить Совету Безопасности ООН план по защите Запорожской атомной электростанции. Среди прочего инициатива предусматривает запрет на размещение на этом объекте тяжелой военной техники и военных, а также запрет на ведение огня по нему и с его территории. По задумке МАГАТЭ это позволит обезопасить взятую Россией под контроль крупнейшую в Европе АЭС на фоне возможного украинского контрнаступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

О новом плане Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сначала со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Reuters, а затем газета The Washington Post. По данным этих изданий, представить его Совбезу ООН гендиректор МАГАТЭ намерен до конца мая, возможно 30-го числа. «План Гросси» состоит из пяти пунктов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на станции, запрет на стрельбу с ее территории и в ее направлении, а также атаки в отношении ее персонала, защита всех систем безопасности станции, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеупомянутых пунктов.

Это менее амбиционная программа, чем идеи, представленные Рафаэлем Гросси в конце года. Тогда он среди прочего настаивал на создании полноценной зоны безопасности вокруг ЗАЭС (см. “Ъ” от 12 декабря). Однако у этой версии, по мнению опрошенных двумя изданиями источников, больше шансов на то, чтобы быть принятой всеми сторонами, включая РФ и Украину.

В понедельник, после того как ЗАЭС в седьмой раз с февраля 2022 года лишилась внешнего электроснабжения и была вынуждена полагаться на аварийные дизельные генераторы, глава МАГАТЭ вновь предупредил, что «ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива». «Мы должны сейчас договориться о защите станции, такая ситуация не может продолжаться»,— написал он в Twitter.

Особое беспокойство у Рафаэля Гросси, как сообщается, вызывает вопрос об обеспечении безопасности ЗАЭС в ходе возможного контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 мая глава украинского оператора «Энергоатом» Петр Котин заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что ВСУ не будут напрямую атаковать станцию.

Для того чтобы вернуть контроль над ней, они, по его словам, постараются «взять Мелитополь» — административную столицу подконтрольной России части Запорожской области — и, перерезав пути снабжения ЗАЭС, заставить российских военных покинуть станцию.

Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 20 мая в интервью ТАСС заявил, что с сентября прошлого года ВСУ провели уже около 20 тренировок по пересечению Днепра, на левом берегу которого расположен город Энергодар, где и находится ЗАЭС. «Легенда учений — форсирование Днепра, закрепление на плацдарме и захват крупного технического объекта, которым, несомненно, является Запорожская атомная станция»,— уточнил он. На фоне сообщений о готовящемся украинском контрнаступлении власти Запорожской области в начале мая объявили об эвакуации жителей 18 населенных пунктов «вглубь области». В списке значится и Энергодар. В то же время было объявлено, что эвакуация сотрудников ЗАЭС пока не планируется.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, состоящая из шести энергоблоков советского дизайна ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. При этом ею долгое время продолжал управлять украинский «Энергоатом», а на станции работали несколько тысяч украинских специалистов. В сентябре 2022 года последние работавшие пятый и шестой энергоблоки станции вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов ЛЭП. Но в МАГАТЭ ситуацию все равно считают опасной, поскольку рядом с АЭС находится сухое хранилище отработавшего ядерного топлива. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома». При этом с сентября прошлого года на станции постоянно находятся специалисты МАГАТЭ, периодически сменяющие друг друга.

Отметим, что на сайте ООН пока ничего не сказано о мероприятиях по тематике ЗАЭС на ближайшие недели. Представители МИД Швейцарии, которая в мае председательствует в Совбезе ООН, однако, подтвердили журналистам, что обсуждают этот вопрос с МАГАТЭ.

По мнению источников The Washington Post, согласовать «план Гросси» будет непросто по двум причинам: из-за жесткой конфронтации между Москвой и Вашингтоном, а также из-за нежелания Киева подписываться под чем-либо, что может трактоваться как легитимизация контроля Россией над ЗАЭС.

«Дипломаты в ООН и эксперты отмечают, что, если Украина планирует вернуть станцию в ходе предстоящего контрнаступления, план Гросси может оказаться (для Киева.— “Ъ”) непривлекательным»,— говорится в статье. Давить на украинскую сторону по этому вопросу США, по мнению собеседников издания, не будут.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 19 мая встречался с гендиректором МАГАТЭ. Одной из тем их беседы, как следует из сообщения в Telegram-канале постпреда РФ, была как раз ситуация вокруг ЗАЭС. Подробностей российский дипломат не привел. The Washington Post при этом поспешила сообщить, что «Гросси уже заручился поддержкой Москвы». Информированные источники “Ъ”, однако, уточняют, что речь идет скорее об отсутствии возражений.

Елена Черненко