Государства прирастают рабами

Правозащитная организация Walk Free совместно с Международной организации труда и Международной организацией по миграции представила Глобальный индекс рабства (Global Slavery Index). Из него следует, что в рабстве сейчас живут почти 50 млн человек. Причем две трети — всего в десяти странах, включая США, Россию, Китай и Турцию. В России на данный момент, по подсчетам организации,— 1,9 млн рабов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Совместный индекс Walk Free, Международной организации труда и Международной организации по миграции оценивает количество людей, живущих в рабстве, в 49,6 млн человек. Ситуация наблюдалась в 160 странах мира.

Авторы исследования трактуют термин «современное рабство» довольно широко, понимая под ним любые «случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться или уйти из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана». Под это понятие попадают в числе прочего принудительный труд, сексуальная эксплуатация, детский труд, принудительный брак.

С 2018 года, когда был опубликован предыдущий доклад Walk Free, число современных рабов в мире выросло на 10 млн человек. Из почти 50 млн находящихся в рабстве людей 27,6 млн заняты подневольным трудом, 22 млн живут в принудительном браке. Более половины — 54% рабов — это женщины и девочки. Каждый четвертый из почти 50 млн рабов — ребенок.

По оценкам организации, две трети всех рабов в мире живут в десяти странах, включая Индию, Китай, Северную Корею, Пакистан, Россию, Индонезию, Нигерию, Турцию, Бангладеш и США. Среди регионов мира по числу рабов с большим отрывом лидируют Азия и Тихоокеанский регион — 29,3 млн.

Самый высокий уровень распространения рабства, по оценкам Walk Free, в:

Северной Корее — 104,6 человека на 1000 человек населения, или в общей сложности 2,6 млн рабов на 26 млн населения, Эритрее (90,3 на 1000), Мавритании (32 на 1000), Саудовской Аравии (21,3 на 1000), Турции (15,6 на 1000), Таджикистане (14 на 1000), ОАЭ (13,4 на 1000).

Замыкают десятку лидеров по распространенности рабства Россия, Афганистан и Кувейт, у которых по 13 рабов на 1000 человек населения. Самый низкий уровень распространения рабства, по оценкам авторов доклада, в Швейцарии и Норвегии (0,5 человека на 1000 человек населения).

В отношении России, где, по оценкам Walk Free, 1,899 млн рабов, организация указывает на необходимость немедленно покончить с использованием государством принудительного труда заключенных, а также принудительного труда как наказания для людей, придерживающихся отличных от поддерживаемых государством политических, социальных и экономических взглядов.

По мнению авторов доклада, России нужно сделать уголовным преступлением сексуальную эксплуатацию детей, приведя это положение в соответствие с международными конвенциями, а также повысить минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет.

Алена Миклашевская