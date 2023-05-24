Государства прирастают рабами

Правозащитная организация Walk Free совместно с Международной организации труда и Международной организацией по миграции представила Глобальный индекс рабства (Global Slavery Index). Из него следует, что в рабстве сейчас живут почти 50 млн человек. Причем две трети — всего в десяти странах, включая США, Россию, Китай и Турцию. В России на данный момент, по подсчетам организации,— 1,9 млн рабов.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ
Совместный индекс Walk Free, Международной организации труда и Международной организации по миграции оценивает количество людей, живущих в рабстве, в 49,6 млн человек. Ситуация наблюдалась в 160 странах мира.
Авторы исследования трактуют термин «современное рабство» довольно широко, понимая под ним любые «случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться или уйти из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана». Под это понятие попадают в числе прочего принудительный труд, сексуальная эксплуатация, детский труд, принудительный брак.
С 2018 года, когда был опубликован предыдущий доклад Walk Free, число современных рабов в мире выросло на 10 млн человек. Из почти 50 млн находящихся в рабстве людей 27,6 млн заняты подневольным трудом, 22 млн живут в принудительном браке. Более половины — 54% рабов — это женщины и девочки. Каждый четвертый из почти 50 млн рабов — ребенок.
По оценкам организации, две трети всех рабов в мире живут в десяти странах, включая Индию, Китай, Северную Корею, Пакистан, Россию, Индонезию, Нигерию, Турцию, Бангладеш и США. Среди регионов мира по числу рабов с большим отрывом лидируют Азия и Тихоокеанский регион — 29,3 млн.
Самый высокий уровень распространения рабства, по оценкам Walk Free, в:
- Северной Корее — 104,6 человека на 1000 человек населения, или в общей сложности 2,6 млн рабов на 26 млн населения,
- Эритрее (90,3 на 1000),
- Мавритании (32 на 1000),
- Саудовской Аравии (21,3 на 1000),
- Турции (15,6 на 1000),
- Таджикистане (14 на 1000),
- ОАЭ (13,4 на 1000).
Замыкают десятку лидеров по распространенности рабства Россия, Афганистан и Кувейт, у которых по 13 рабов на 1000 человек населения. Самый низкий уровень распространения рабства, по оценкам авторов доклада, в Швейцарии и Норвегии (0,5 человека на 1000 человек населения).
В отношении России, где, по оценкам Walk Free, 1,899 млн рабов, организация указывает на необходимость немедленно покончить с использованием государством принудительного труда заключенных, а также принудительного труда как наказания для людей, придерживающихся отличных от поддерживаемых государством политических, социальных и экономических взглядов.
По мнению авторов доклада, России нужно сделать уголовным преступлением сексуальную эксплуатацию детей, приведя это положение в соответствие с международными конвенциями, а также повысить минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет.