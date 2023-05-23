От наград наград не ищут

23 мая президент России Владимир Путин вручил государственные награды заслужившим их гражданам. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что один из награжденных, Сергей Полунин, целенаправленно пожимал президенту руку — так, чтобы была заметна многозначительная татуировка на его собственной руке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев заслужил свой орден не на заслуженном отдыхе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев заслужил свой орден не на заслуженном отдыхе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Якутянин Александр Колесов, доброволец и замкомандира 2-го отряда «Барс», получил в Екатерининском зале Кремля звезду Героя России, конечно, за то, что он делает в зоне специальной военной операции (СВО).

— Сегодня весь Запад ополчился против нас,— рассказал он.— Их цель — уничтожить нашу страну, растоптать (конечно, последние события, связанные с попыткой захвата населенных пунктов в Белгородской области, произвели на всех сильное впечатление.— А. К.), оболгать ее. Но мы, потомки наших славных предков, не допустим этого никогда. Так было, так есть и так будет впредь!

Но основным вниманием на церемонии овладели не они и даже не Владимир Путин, а получивший орден святого апостола Андрея Первозванного Минтимер Шаймиев, бывший президент Татарстана.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, которому президент вручил такой же орден, к микрофону выходить не стал. Он, надо сразу сказать, взял свое через час с небольшим позже, когда встретился с Владимиром Путиным в его рабочем кабинете как глава Конституционного суда с президентом России.

Валерий Зорькин неожиданно представил президенту одну карту:

— Обнаружилось, что у нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV... Середина XVII века, составленная самими французами. Владимир Владимирович, там нет Украины!!.

Валерий Зорькин выглядел тем самым учителем географии, который однажды не обнаружил на карте Берингова пролива — и в конце концов сошел с ума.

Но это был не тот случай.

— Да, конечно! — воскликнул президент.

Он-то знал.

— Есть в двух местах край... Край Речи Посполитой и край Казакии... И большое Царство Российское!

И они склонились над картой.

— Почему я все же рискнул вам показать? Потому что было много спекуляций, где истоки и где что как...

А было, таким образом, вот так. Теперь есть карта. Впрочем, Валерий Зорькин и так заслужил орден Андрея Первозванного.

— Мы знаем,— успокоил Валерия Зорькина Владимир Путин,— что эти земли входили в состав Речи Посполитой и потом попросились в состав Московского царства. А потом после Октябрьской революции (1917 года.— А. К.) начались государственные квазиобразования (он вряд ли имел в виду Советский Союз.— А. К.), а потом советская власть создала Советскую Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества.

— Я вам это сказал не потому, что все судьи Конституционного суда привлечены к уголовной ответственности в Украине,— упомянул Валерий Зорькин потому, что он хотел это упомянуть.

— Да? — удивился Владимир Путин.

Действительно, кто бы мог подумать.

— Да, за решения наши про 2014 год и в связи с СВО,— на всякий случай пояснил Валерий Зорькин.— Самое главное, не мы это сделали, а французы!

— На карте отмечают то, что в жизни, на земле,— разъяснил Владимир Путин.

Или вернее, на Земле.

Между тем эта встреча один на один произойдет после церемонии награждения в Екатерининском зале. А пока награждали бывшего главу Татарстана. Минтимер Шаймиев, как известно, находится на заслуженном отдыхе, но (вернее, «так что») тоску по публичным выступлениям, и даже острую, как оказалось, испытывает. Он выступал в Екатерининском дворце едва ли не четверть часа. Приветственная речь Владимира Путина вместе с его заключительным словом, если считать их вместе, были намного короче.

— Я сегодня хотел бы сказать, и мы это должны, хотя я уверен, каждый из нас следит, Владимир Владимирович,— несмотря на все сложности, которые сейчас мы переживаем или являемся участниками, соучастниками всех сложных процессов — политических, экономических,— но я бы хотел сказать, что никогда наш путь простым не был,— пояснил, а не запутал дело Минтимер Шаймиев.— Об этом уже, как говорится, возраст позволяет сказать, как есть.

Возраст и в самом деле необходимо было учитывать.

— Выражая от всех глубочайшее уважение к президенту нашей страны, в этих условиях, я даже прошу, если взять последние показатели развития Российской Федерации, в этом году, несмотря на все, что происходит в мире,— мы продолжаем укрепляться и проявлять чувство единства,— продолжал он.

Минтимера Шаймиева прежде всего взволновали именно экономические успехи РФ в этой драматической ситуации. Он как бывший глава республики понимал, видимо, что это на первый взгляд просто невозможно. Но ведь происходит, судя по всем отчетам. Тогда как? И Минтимер Шаймиев вместе с нами искал сейчас ответы на все мучительные вопросы:

— И в этих условиях хочу обратить внимание, дорогие друзья, на основные показатели развития Российской Федерации за последнее время, я бы даже сказал, за последние годы и даже за последний, я бы даже сказал, квартал. Страна по основным экономическим показателям как никогда в адекватной ситуации, и обеспечиваем дальнейшее укрепление единства нашего государства!

Но не только же в экономике дело:

— По жизни, когда уже в этом процессе находишься, я как-то имею моральное право сказать: удается вам сплотить наш народ! Он многонациональный, многоконфессиональный.

И снова он предлагал вернуться к главному:

— Обратите внимание на последние показатели развития Российской Федерации: по всем основным экономическим, не говоря о политике, проводимой вами, направлениям развития страны динамика как никогда положительная!

Да, его это просто перепахало. Да разве только его. Почти никто не понимает, как это возможно. Только те, кто делал это своими руками.

— В этих условиях, когда страна развивается, и по тем основным направлениям, которые обозначены, еще раз хочу повторить — по основным, решающим экономическим показателям развития мы в такой ситуации такими едиными еще не были,— в очередной раз настаивал Минтимер Шаймиев.

Возможно, он думал, что азбучные истины нужно повторять снова и снова. И он делал это:

— Мы обязаны, даже слово «обязаны» мало сказать, потому что страна истекает из того, что мы проходили и что сейчас происходит, и как в этих условиях нам удается стать сильнее и мощнее! Я не побоюсь этих слов, так как это подтверждается всеми основными показателями и той обстановкой, той позицией, которую мы сейчас занимаем в мире! Многое мы проходили, но в такой ситуации, какая есть, нам, всему народу, удается себя проявлять. Так оно и должно быть. Это огромное достижение!

Конечно, просто так ничего не может быть.

— Никогда ничего не давалось легко Российской Федерации. Еще потому, что мы обладаем слишком мощным потенциалом. У нас легких времен было не так много. Может быть, это были не времена, а моменты,— оговорился Минтимер Шаймиев. — А сейчас мы твердо стоим на ногах. Именно в такой ситуации мы это и испытываем! Это такой ценой и давалось, и сейчас дается нынешнему поколению — именно нынешнему поколению это очень, очень важно. Поэтому, безусловно, наша задача — идти так же смело и так же принципиально под вашим руководством. Потому что за нами многонациональный, многоконфессиональный и, я бы даже сказал, многострадальный народ, который на себе испытал и испытывает то, что происходит.

Последнее замечание было особенно важным. Не следует забывать о том, как дается народу так самая как никогда положительная динамика, которая только с виду выглядит такой очевидной.

— Решительные мы люди, — заверил Минтимер Шаймиев, — многое видели. И молодое поколение какое растет! Даже иногда приходится задумываться над тем, когда смотришь телевизор, как наши дети, внуки, правнуки берут хлеб — есть что показывать, я бы сказал, в этой ситуации можно употреблять слово «изобилие». Они к этому привыкают уже в полную силу, едят, наслаждаются, это видят и на этом фоне растут! У нас хорошее будущее. Нам надо дорожить тем, что есть, и твердо, проявляя волю, дальше так продолжать. Иного не дано и не надо. И коль уж дано, и это преодолено будет — уже большим единением нашего народа. Это наша страна, мы знаем!

Минтимер Шаймиев и раньше говорил немного загадочно. И всегда ему это скорее помогало, чем мешало. Так что и на этот раз он не изменял себе. А смысл те, кто хотел, могли уловить в полной мере. А те, кто не хотел, он не виноват.

— Где есть такая страна, в которой сейчас Северные морские пути осваивают? — предлагал спросить себя Минтимер Шаймиев. — Когда вы еще в первые разы туда поехали, мы это уже понимали! Мы же следим, как, куда президент едет и что говорит, к чему стремится потом и во что это превращается! Это ведь основополагающие направления. Мы и этим сильны! Даже имея такие морские пути, которые преодолевать надо атомоходами и так далее, что бы то ни приходилось, как бы то ни было — это в наших силах! У нас уверенность, пожалуй, как никогда.

Вот только слово «пожалуй» тут было лишним. Оно не очень рифмуется с уверенностью.

Космонавта Олега Новицкого наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (он Герой России с 2014 года, и за очередной полет, хоть и с актерами,— а это нагрузка, за которую смело, на мой взгляд, можно дать еще одну звезду Героя, — ему положен лишь орден).

— Извините, мы неделю молчали... На изоляции... — сразу проболтался он.

Да, вслух об этом ведь не говорят. Но, с другой стороны, очевидно же. И настоящий космонавт может себе позволить. Других не берут в космонавты.

— Хочу сказать спасибо... не хочу сказать: в тяжелое для страны время. У нашего государства никогда не было легких времен, — поддержал Минтимера Шаймиева Олег Новицкий. — Всегда недруги, в основном западные, пытались захватить нашу землю (уже давно не имеет принципиального значения, кто чью границу перешел 24 февраля 2022 года. — А. К.), поработить наш народ...

Все-таки события в Белгородской области перепахали людей на карантине.

— Пытались уничтожить наш данный предками ген непобедимости, ген нашей национальной мощи, ген самопожертвования... Ген, который просыпается, наверное, в каждом белорусе, дагестанце, буряте, еврее... И почему-то ни у кого из руководителей западных государств, опытных, выбранных или просто назначенных (а есть и такие. — А. К.), не хватает ума понять, что мы непобедимы!

А это, между прочим, аргумент.

— Просто непобедимы! — воскликнул Олег Новицкий, тоже намолчавшийся на карантине. — Мы можем просто на время отвлечься, извините, надавать им по шеям (пока что не буквально так. — А. К.) и снова вернуться к мирному нашему укладу жизни.

Но Олег Новицкий не это хотел сказать. Он подводил к другому:

— Поэтому я как офицер, поработавший наводчиком... Как летчик-штурмовик... А сейчас как летчик-космонавт... Хочу заверить, что и я, и мои коллеги по отряду космонавтов всегда готовы выполнять любые поставленные Верховным главнокомандующим задачи... И даже не только в мирных, а и в военных, боевых целях... Естественно, просим не сбрасывать нас со счетов, когда мы по состоянию здоровья не сможем выполнять космический полет. А в целом мы нормальные здоровые мужчины.

Так Олег Новицкий дал понять, что пойдет на фронт добровольцем, когда закончит работу в отряде космонавтов. Скорее всего, у него еще будет такая возможность.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» наградили Леонида Слуцкого, главу фракции ЛДПР в Госдуме.

— Партия выполняет заветы своего великого основателя, великого политика современной России Владимира Вольфовича Жириновского (Леонид Слуцкий не опасался соображения, что у современной России может быть только один великий политик. — А. К.), который силою интеллекта смог заглянуть в будущее и в том числе предсказать то время, которое мы переживаем сейчас!

В конце концов, Владимир Путин смог не просто предсказать то время, которое мы переживаем сейчас, а сделать все для того, чтобы оно наступило.

— Исход этой войны будет закономерным, — туманно предупредил Леонид Слуцкий.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, человек, особенно не чужой для Владимира Путина, получив такой же орден, решил не бросать слов на ветер.

Джазиста Игоря Бутмана наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

— Ровно 23 года назад здесь, в Кремле, прошел концерт в честь визита президента (тут бы уточнить все-таки, что США. — А. К.) Билла Клинтона, — издалека начал он. — Тогда выступали народный артист Олег Лундстрем и его оркестр, молодые музыканты, совсем юные, Петра Петрухина, и в завершение играл наш квартет. Мы произвели хорошее впечатление, потому что вы, Владимир Владимирович, проводив гостя, вернулись к нам и поблагодарили нас за выступление и сказали, что президент Клинтон высоко оценил искусство российских музыкантов. Билл Клинтон в своем недавнем интервью с теплотой вспоминал тот концерт. Представляете, какое впечатление произвели на него российские музыканты, что 23 года спустя он все это помнит!

Необходимо было все же учесть, что ссылаться во всем хорошем на американского президента, хоть и бывшего, сейчас, как бы сказать, немодно. Это ведь все равно что расписаться в том, что у них там может быть хороший вкус. И пусть он будет хоть трижды тоже саксофонист, а все-таки.

Но надо учитывать, что Игорь Бутман говорил про те удивительные времена, когда и самому Владимиру Путину так по некоторым признакам казалось.

Александр Школьник (директор Центрального музея Великой Отечественной войны. — “Ъ”), получивший из рук президента орден Александра Невского, прикрывает, как я понял, тылы:

— Я хочу, чтобы те, кто меня слышит и видит, знали, что все мы с коллегами... стояли, стоим и будем стоять на защите исторической правды.

Завотделением травматологического центра Минздрава ДНР Евгений Жилицын казался невесел:

— В этом зале незадолго до своей гибели на подобном мероприятии выступала Елизавета Глинка, она с 2014 года помогала детям Донбасса и была моим близким другом. Рассказывая о своих гуманитарных поездках в Донбасс и Сирию, она сказала такую фразу: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, ведь война — это ад на земле». Вот так же и мы, идя на работу, никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Но мы точно уверены в том, что это наш долг — оказывать медицинскую помощь пострадавшим людям. И мы будем его выполнять, пока мы живы, не сомневайтесь.

А ведь все бы так говорили, как он,— и хотелось бы жить.

Глава Буддистской традиционной сангхи Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, попросив Владимира Путина построить в Москве буддистский храм, отметил:

— Думаю, что мы, буддисты, доказали свою верность, преданность, особенно в СВО, в которой наши буддисты достойно воюют, защищают и мужественно себя ведут! Документы я передал вашим помощникам.

Действительно, буддисты никогда сами не настаивали на том, что их религия — самая мирная в мире. Иначе откуда бы среди них появились монахи-воины, к примеру? Несли свою веру на кончиках мечей, а как же.

Раввин Ааарон Гуревич, награжденный орденом Дружбы, остановился на главном:

— Не могу не отметить роль и деятельное участие Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ в создании и становлении института военного духовенства. Того самого духовенства, которое выполняет свой долг в специальной военной операции... Россия сама по себе являет собой уникальный пример межконфессионального мира и согласия. И это достигнуто благодаря вашей мудрой, сбалансированной политике в отношении традиционных религиозных объединений, которую вы проводите на протяжении всех лет вашего президентства. Да благословит вас за это Б-г, Авраам, Исаак и Иаков!

Владимир Путин коротко, почти заговорщицки кивнул.

Но, справедливости ради, наградили ведь и муфтия Хайдара Хафизова.

— Вы были у истоков искоренения ваххабизма, радикального ислама... Пока традиционная религия будет вечная, до Судного дня (если только он, не дай Бог, вдруг не случится поблизости. — А. К.), богохранимая, ни один раскольник, ваххабист, шайтан нас не расколет!.. Мы не допустим, чтобы Россию оплевывали. Иншалла! — настаивал муфтий на своем. — Победа будет за нами! Храни вас всевышний Аллах!

— Присуждена премия для молодых деятелей культуры за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства и присвоено почетное звание «Лауреат премии президента Российской Федерации» Полунину Сергею Владимировичу! — произнес диктор уже в заключение.

И тут была, конечно, некоторая интрига. Ведь почетный значок Владимир Путин намерен был вручить Сергею Полунину еще в прошлый раз, несколько месяцев назад, когда было такое награждение. И Владимир Путин даже, казалось, удивился, что Сергей Полунин не пришел за значком. Так вот, выяснилось, что прийти все же придется: вручение значка неумолимо перенесли на следующую церемонию, а не то что «не пришел, ну и ладно». Нет уж, хочешь получить — зайди в Екатерининский зал и сфотографируйся с президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Полунин демонстрировал украинский трезубец на руке и не показывал портрет Владимира Путина на груди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Полунин демонстрировал украинский трезубец на руке и не показывал портрет Владимира Путина на груди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

И конечно, бросилась в глаза татуировка на левой руке Сергея Полунина: украинский трезубец. Не могла не броситься: он не просто пожал правую руку президенту своей правой рукой, а еще и положил на нее свою левую: чтобы точно нельзя было не увидеть трезубец-то.

Да, виделась в этом большая двусмысленность, тем более бросающаяся в глаза, что дело происходило в Екатерининском зале Кремля. Купол именно этого зала, между прочим, был атакован недавно безымянным, но ясно чьим беспилотником.

— Вы специально так руку жали президенту? — спрашивали потом Сергея Полунина.

Тот, между прочим, некоторое время загадочно улыбался и только потом дрогнул и сказал, все так же улыбаясь: «Да нет».

— Мне кажется, Россия хорошо относится к украинцам, к Украине! — произнес Сергей Полунин. — Братский народ!

Более того, единый, как известно, с русским.

— Понятно, сейчас конфликт. Но ко мне очень хорошо относятся. Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке, — и он снова светло улыбнулся, — и мне никто никогда ничего не говорил в России (надо полагать, до сих пор. — А. К.). Поэтому с гордостью ношу украинский герб!

Но он не мог все на этом закончить:

— Также поддерживаю президента Владимира Путина! Считаю все-таки, он добрый человек... За добро... — пояснил Сергей Полунин. — Как бы его люблю, поддерживаю!

Так высказаться, как Сергею Полунину, кажется, еще никому не удавалось.

— У вас ведь есть и татуировка Владимира Путина? — спросил его корреспондент портала Life.

— Три! — засмеялся Сергей Полунин. — На груди и на плечах. И сегодня я третий раз жал ему руку. Бог любит троицу!

А Сергея Полунина, похоже, тем более.

Андрей Колесников