Госдума приняла закон об основаниях признания загранпаспортов недействительными

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, согласно которым призванные на срочную службу россияне должны будут сдавать загранпаспорта на время службы. Закон также дает пограничникам право прямо на границе изымать загранпаспорта у россиян, которым запрещен выезд. Поправки вносятся в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Согласно положениям, загранпаспорта россиян также могут быть изъяты в случае:

заключения трудового договора с организацией, подразумевающей доступ к сведениям особой важности или гостайне;

призыва на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу;

работы в органах федеральной службы безопасности. После увольнения — в течение пяти лет со дня увольнения;

отбывания наказания за преступления;

отклонения от исполнения обязательств, наложенных на него судом;

сообщения заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда;

признания банкротом.

Согласно поправкам, срочники должны будут сдавать загранпаспорта на время службы в миграционный отдел МВД или МФЦ. Загранпаспорт нужно сдать в течение пяти дней с момента решения о призыве. Нормы касаются мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Получить загранпаспорт обратно можно будет после прохождения службы.

Как отмечают эксперты организации «Военные адвокаты», в соответствии со ст. 15.1 выезд из России запрещен гражданам со дня, когда повестка считается врученной. «Таким образом, получившие повестку военного комиссариата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения в отношении них решения призывной комиссии»,— отметили эксперты.

Как уточняют эксперты, не исключено, что загранпаспорта будут изымать сразу после заседания призывной комиссии. Как отмечают юристы, поправки, скорее всего, не затронут осенний призыв 2023 года, поскольку вступят в силу только через 180 дней после публикации.

Согласно принятому в апреле закону, повестки теперь будут приходить еще и в электронном виде: она будет считаться врученной с момента ее размещения на «Госуслугах». Если повестка не была получена в письменном или электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток, который должны создать к осеннему призыву.

Анастасия Ларина