Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»

Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» предложил объявить «пятилетие созидательного предпринимательского труда». Этот период он предложил наполнить «не какими-то официальными или квазиофициальными протокольными мероприятиями», а работой по «улучшению делового и инвестиционного климата».
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Среди прочего глава государства предложил работать над ростом «эффективности и модернизацией отраслей экономики», работать с кадрами, улучшить профессиональное образование, найти «новые форматы государственно-частного партнерства», сообщает пресс-служба Кремля.
Конкретных предложений власти ждут от «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России» и других предпринимательских организаций, отметил господин Путин.
Подробнее о ближайшей стратегии взаимодействия государства с предпринимателями — в материале «Ъ» «Подготовка экономики к выпуску пара».