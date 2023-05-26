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Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»

Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» предложил объявить «пятилетие созидательного предпринимательского труда». Этот период он предложил наполнить «не какими-то официальными или квазиофициальными протокольными мероприятиями», а работой по «улучшению делового и инвестиционного климата».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Среди прочего глава государства предложил работать над ростом «эффективности и модернизацией отраслей экономики», работать с кадрами, улучшить профессиональное образование, найти «новые форматы государственно-частного партнерства», сообщает пресс-служба Кремля.

Конкретных предложений власти ждут от «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России» и других предпринимательских организаций, отметил господин Путин.

Подробнее о ближайшей стратегии взаимодействия государства с предпринимателями — в материале «Ъ» «Подготовка экономики к выпуску пара».

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