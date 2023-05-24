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Коммерсантъ FM
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МАКС переносится как на крыльях

Авиасалон не проведут в срок впервые за 30 лет

Как выяснил “Ъ”, авиасалон МАКС в этом году не состоится по соображениям безопасности. Часть опрошенных “Ъ” участников мероприятия уже остановила подготовку к нему. Организаторы авиасалона ситуацию не комментируют, но, как ожидают в отрасли, информация о новых сроках проведения будет объявлена в ближайшие дни. Эксперты считают отмену авиасалона логичным выходом, поскольку без летной программы МАКС не имеет смысла, а обеспечить должные меры безопасности на таком массовом мероприятии — сложная задача.

Пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021

Пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти в этом году в подмосковном Жуковском с 25 по 30 июля, переносится на неопределенный срок. Как рассказали “Ъ” пять источников в авиаотрасли, официальное решение о новых датах проведения будет обнародовано в ближайшие дни.

По информации собеседников “Ъ”, перенос вызван соображениями безопасности: мероприятие посещают обычно десятки тысяч людей в день, локация открытая и есть риски создания помех для летной программы. «Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл»,— рассуждает один из близких к «Ростеху» собеседников “Ъ”.

Большинство собеседников “Ъ” говорят о переносе МАКСа на 2024 год «или далее». Один из них допускает, что часть программы может быть представлена «в павильонном формате на одной из площадок в Москве» уже этой осенью или зимой.

Организаторы авиасалона Минпромторг и «Ростех», а также компания-устроитель выставки АО «Авиасалон» “Ъ” не ответили.

В трех компаниях, планировавших свое участие, уже отменили подготовку к мероприятию. Еще в одном крупном предприятии подтвердили “Ъ” получение предварительной информации о «высокой вероятности отмены», но продолжают подготовительные работы. «Ждем официального подтверждения для прекращения подготовки. Расстроены, поскольку ждали этого события»,— рассказали там. Другой собеседник в авиапроме сообщил, что в его компании сообщение об отмене восприняли «с долей облегчения, так как слишком много производственных задач».

МАКС проводился каждые два года с 1993 года, а с 2005 года носит статус мероприятия федерального значения, и этим летом должен был пройти в 16-й раз. Расписание работы обычно делится на будние дни официальных мероприятий и выходные для массового посещения. На авиасалоне проводят показательные полеты и демонстрации новых разработок, организуются научные конференции, проводятся переговоры и заключаются контракты на производство и поставку техники. В 2019 году на МАКСе состоялась премьера среднемагистрального самолета МС-21–300, а в 2021 году самолет был впервые представлен с отечественными двигателями ПД-14. По итогам последнего авиасалона «Ростех» сообщал о подписании соглашений на 230 млрд руб. о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов.

Салон проводится под патронатом президента РФ, который традиционно открывает мероприятие. В 2021 году свои экспозиции разместили 538 российских компаний и 91 иностранный участник из 20 стран. Среди зарубежных анонсов авиасалона в 2021 году стал широкофюзеляжный дальнемагистральный Airbus A350–1000 и турбовинтовой Pilatus PC-12NGX.

За 30 лет авиашоу ни разу не отменяли. Этого не произошло даже на фоне отмены из-за ковида международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже (Франция) в 2021 году и авиашоу Фарнборо-2020 (Великобритания).

Как допускает один из источников “Ъ” в отрасли, организаторы не допустят употребление термина «отмена».

«Перенос имеет другое юридическое значение, например, для поставщиков выставки, с которыми уже заключены контракты, и менее насыщенную экспрессивную окраску, когда речь идет лишь о превентивной заботе о безопасности, а не конце времен,— рассуждает он.— Так или иначе, в следующем или 2025 году салон все же состоится».

Проведение авиашоу без летной программы не имело бы никакого смысла, отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий: «В текущей обстановке перенос был абсолютно ожидаемым». В то же время отмена мероприятия за месяц до его проведения может стать большим шоком как для участников, готовивших стенды, так и для самих организаторов. Отмены международных шоу, отмечает эксперт, ранее были связаны исключительно с ковидными мерами, поэтому «эмоции людей, ожидавших мероприятие, можно понять».

Айгуль Абдуллина

Фотогалерея

МАКС-2021

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МАКС-2021 будет идти с 20 по 25 июля &lt;br>Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

МАКС-2021 будет идти с 20 по 25 июля
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На переднем плане слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский у павильона с новым российским однодвигательным истребителем Checkmate

На переднем плане слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский у павильона с новым российским однодвигательным истребителем Checkmate

Фото: пресс-служба президента РФ

В этом году участие в мероприятии принимают 479 компаний из 19 стран &lt;br>Беспилотный вертолет БАС-200

В этом году участие в мероприятии принимают 479 компаний из 19 стран
Беспилотный вертолет БАС-200

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Учебная модификация ударного вертолета Ми-28Н

Учебная модификация ударного вертолета Ми-28Н

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посол Нигерии Абдуллахи Йибаиквал Шеху (второй слева) у стенда «Вертолеты России»

Посол Нигерии Абдуллахи Йибаиквал Шеху (второй слева) у стенда «Вертолеты России»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Боевой разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К

Боевой разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ми-38

Многоцелевой вертолет Ми-38

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона

Посетители салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000 и многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H-145

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000 и многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H-145

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А

Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Иностранные гости на МАКС-2021

Иностранные гости на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ка-226Т

Многоцелевой вертолет Ка-226Т

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300

Cреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 (слева) и МС-21-300

Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 (слева) и МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (третий), президент России Владимир Путин (четвертый), вице-премьер Юрий Борисов (пятый) и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (шестой) во время посещения МАКС-2021

Слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (третий), президент России Владимир Путин (четвертый), вице-премьер Юрий Борисов (пятый) и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (шестой) во время посещения МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На МАКС-2021 показали новый российский однодвигательный истребитель Checkmate. Его первый полет запланирован на 2023 год

На МАКС-2021 показали новый российский однодвигательный истребитель Checkmate. Его первый полет запланирован на 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Checkmate имеет возможность совершать длительный сверхзвуковой полет и способен атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей

Checkmate имеет возможность совершать длительный сверхзвуковой полет и способен атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стоимость российского истребителя Сheсkmate составит $25–30 млн

Стоимость российского истребителя Сheсkmate составит $25–30 млн

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и &quot;Гриппен&quot;, и &quot;Рафаль&quot;. Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн»,— сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на авиасалоне

«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и "Гриппен", и "Рафаль". Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн»,— сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на авиасалоне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Серийные поставки Checkmate планируется начать с 2026 года

Серийные поставки Checkmate планируется начать с 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Портфель заказов на новый легкий истребитель может составить 300 аппаратов

Портфель заказов на новый легкий истребитель может составить 300 аппаратов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Модель нового российского однодвигательного истребителя Checkmate во время презентации

Модель нового российского однодвигательного истребителя Checkmate во время презентации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона во время презентации модели истребителя Checkmate

Посетители салона во время презентации модели истребителя Checkmate

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вертолеты Ми-38Т и Ми-26Т2В во время показательных полетов

Вертолеты Ми-38Т и Ми-26Т2В во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители авиационно-космического салона

Посетители авиационно-космического салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС «Русские витязи» во время показательных полетов

Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС «Русские витязи» во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA421-16Е5 производства ижевской компании ZALA AERO GROUP

Оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA421-16Е5 производства ижевской компании ZALA AERO GROUP

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Кабина пилотов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300

Кабина пилотов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многоцелевой легкий самолет ТВС-2МС

Многоцелевой легкий самолет ТВС-2МС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона на стенде НПО «Звезда»

Посетители салона на стенде НПО «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Стенд компании «Сухой»

Стенд компании «Сухой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона в павильоне Роскосмоса

Посетители салона в павильоне Роскосмоса

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Презентация нового двигателя ВК-650В завода имени Климова

Презентация нового двигателя ВК-650В завода имени Климова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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МАКС-2021 будет идти с 20 по 25 июля
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На переднем плане слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский у павильона с новым российским однодвигательным истребителем Checkmate

Фото: пресс-служба президента РФ

В этом году участие в мероприятии принимают 479 компаний из 19 стран
Беспилотный вертолет БАС-200

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Учебная модификация ударного вертолета Ми-28Н

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посол Нигерии Абдуллахи Йибаиквал Шеху (второй слева) у стенда «Вертолеты России»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Боевой разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ми-38

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000 и многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H-145

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Иностранные гости на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ка-226Т

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 (слева) и МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (третий), президент России Владимир Путин (четвертый), вице-премьер Юрий Борисов (пятый) и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (шестой) во время посещения МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На МАКС-2021 показали новый российский однодвигательный истребитель Checkmate. Его первый полет запланирован на 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Checkmate имеет возможность совершать длительный сверхзвуковой полет и способен атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стоимость российского истребителя Сheсkmate составит $25–30 млн

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и "Гриппен", и "Рафаль". Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн»,— сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на авиасалоне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Серийные поставки Checkmate планируется начать с 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Портфель заказов на новый легкий истребитель может составить 300 аппаратов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Модель нового российского однодвигательного истребителя Checkmate во время презентации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона во время презентации модели истребителя Checkmate

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вертолеты Ми-38Т и Ми-26Т2В во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители авиационно-космического салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС «Русские витязи» во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA421-16Е5 производства ижевской компании ZALA AERO GROUP

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Кабина пилотов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многоцелевой легкий самолет ТВС-2МС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона на стенде НПО «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Стенд компании «Сухой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона в павильоне Роскосмоса

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Презентация нового двигателя ВК-650В завода имени Климова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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