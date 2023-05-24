МАКС переносится как на крыльях

Как выяснил “Ъ”, авиасалон МАКС в этом году не состоится по соображениям безопасности. Часть опрошенных “Ъ” участников мероприятия уже остановила подготовку к нему. Организаторы авиасалона ситуацию не комментируют, но, как ожидают в отрасли, информация о новых сроках проведения будет объявлена в ближайшие дни. Эксперты считают отмену авиасалона логичным выходом, поскольку без летной программы МАКС не имеет смысла, а обеспечить должные меры безопасности на таком массовом мероприятии — сложная задача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти в этом году в подмосковном Жуковском с 25 по 30 июля, переносится на неопределенный срок. Как рассказали “Ъ” пять источников в авиаотрасли, официальное решение о новых датах проведения будет обнародовано в ближайшие дни.

По информации собеседников “Ъ”, перенос вызван соображениями безопасности: мероприятие посещают обычно десятки тысяч людей в день, локация открытая и есть риски создания помех для летной программы. «Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл»,— рассуждает один из близких к «Ростеху» собеседников “Ъ”.

Большинство собеседников “Ъ” говорят о переносе МАКСа на 2024 год «или далее». Один из них допускает, что часть программы может быть представлена «в павильонном формате на одной из площадок в Москве» уже этой осенью или зимой.

Организаторы авиасалона Минпромторг и «Ростех», а также компания-устроитель выставки АО «Авиасалон» “Ъ” не ответили.

В трех компаниях, планировавших свое участие, уже отменили подготовку к мероприятию. Еще в одном крупном предприятии подтвердили “Ъ” получение предварительной информации о «высокой вероятности отмены», но продолжают подготовительные работы. «Ждем официального подтверждения для прекращения подготовки. Расстроены, поскольку ждали этого события»,— рассказали там. Другой собеседник в авиапроме сообщил, что в его компании сообщение об отмене восприняли «с долей облегчения, так как слишком много производственных задач».

МАКС проводился каждые два года с 1993 года, а с 2005 года носит статус мероприятия федерального значения, и этим летом должен был пройти в 16-й раз. Расписание работы обычно делится на будние дни официальных мероприятий и выходные для массового посещения. На авиасалоне проводят показательные полеты и демонстрации новых разработок, организуются научные конференции, проводятся переговоры и заключаются контракты на производство и поставку техники. В 2019 году на МАКСе состоялась премьера среднемагистрального самолета МС-21–300, а в 2021 году самолет был впервые представлен с отечественными двигателями ПД-14. По итогам последнего авиасалона «Ростех» сообщал о подписании соглашений на 230 млрд руб. о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов.

Салон проводится под патронатом президента РФ, который традиционно открывает мероприятие. В 2021 году свои экспозиции разместили 538 российских компаний и 91 иностранный участник из 20 стран. Среди зарубежных анонсов авиасалона в 2021 году стал широкофюзеляжный дальнемагистральный Airbus A350–1000 и турбовинтовой Pilatus PC-12NGX.

За 30 лет авиашоу ни разу не отменяли. Этого не произошло даже на фоне отмены из-за ковида международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже (Франция) в 2021 году и авиашоу Фарнборо-2020 (Великобритания).

Как допускает один из источников “Ъ” в отрасли, организаторы не допустят употребление термина «отмена».

«Перенос имеет другое юридическое значение, например, для поставщиков выставки, с которыми уже заключены контракты, и менее насыщенную экспрессивную окраску, когда речь идет лишь о превентивной заботе о безопасности, а не конце времен,— рассуждает он.— Так или иначе, в следующем или 2025 году салон все же состоится».

Проведение авиашоу без летной программы не имело бы никакого смысла, отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий: «В текущей обстановке перенос был абсолютно ожидаемым». В то же время отмена мероприятия за месяц до его проведения может стать большим шоком как для участников, готовивших стенды, так и для самих организаторов. Отмены международных шоу, отмечает эксперт, ранее были связаны исключительно с ковидными мерами, поэтому «эмоции людей, ожидавших мероприятие, можно понять».

Айгуль Абдуллина