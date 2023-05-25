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Коммерсантъ FM
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В ЕЭК сообщили о росте числа трудовых мигрантов из России в Армении на 272% за 2022 год

В Армении число трудовых мигрантов из России выросло на 272% за 2022 год по сравнению с итогами 2021-го. В Казахстане количество трудовых мигрантов из России увеличилось на 70% за этот же период. Об этом сообщила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова.

«Мы ведем статистику только по трудящимся, то есть это люди, которые уехали с целью работать. У нас есть данные за 2022 год, где по Армении и Казахстану идет рост. Например, в частности, в республике Армения рост показывает 272% по сравнению с 2021 годом. Также в республике Казахстан, там порядка 70%»,— сказала госпожа Омурбекова «РИА Новости». По ее словам, резкого роста трудовых мигрантов из России в Белоруссии и Киргизии не фиксировалось.

В марте этого года глава Минэкономики Армении Ваган Керобян сообщал, что в 2022 году в Армению приехало более 108 тыс. россиян. По его словам, за счет российских релокантов и перевода в страну российского бизнеса экономика Армении показала очень высокие темпы роста.

О релокации россиян — в материале «Ъ» «На кого работает трудовой фронт».

Олеся Павленко

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