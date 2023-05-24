Нарышкин: Запад хочет превратить человечество в управляемую трансгуманистическую химеру

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин считает, что в последнее время западные страны во главе с США начали покушаться на «само человеческое естество». По словам господина Нарышкина, Запад стремится превратить свободного человека «в полностью управляемую трансгуманистическую химеру». Такое мнение он выразил на международной встрече высоких представителей по безопасности.

Химера — популярный образ греческой мифологии. Принято считать, что это существо с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи.

«В своей гордыне западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с Соединенными Штатами в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество. Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру»,— сказал Сергей Нарышкин (цитата по ТАСС).

По словам директора СВР, колониализм западных стран сформирован на основе принципа «разделяй и властвуй». «Наиболее очевидными инструментами реализации этой формулы являются так называемые цветные революции и противоправные, нарушающие Устав ООН санкции. Актами агрессии Вашингтон и его сателлиты тоже не гнушаются, но называют их гуманитарными интервенциями и используют их главным образом тогда, когда арсенал методов гибридного воздействия на противника исчерпан»,— отметил господин Нарышкин.

Сергей Нарышкин также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе нормализацию саудовско-иранских отношений. Господин Нарышкин считает, что «англосаксам» следует заняться внутренними вопросами, а не вмешиваться в отношения других стран. «Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу»,— добавил он.

10 марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств.

По мнению господина Нарышкина, перед «профильными англосаксонскими структурами» стоит задача подрывать диалог между Ираном и Саудовской Аравией и дискредитировать посредническую роль Китая. «Следы этой деструктивной работы уже хорошо заметны в мировом информационном пространстве»,— заключил он.

Милена Костерева