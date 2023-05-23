Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

«Газпром» по итогам 2022 года получил 1,226 трлн руб. чистой прибыли по МФСО, против 2,093 трлн руб. в 2021 году, следует из отчета (.pdf). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Акции компании на Мосбирже в 15:41 мск опустились на 3,9%, до 165,68 руб.

«Совет директоров рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО ''Газпром'' в 2022 году с учетом выплаты промежуточных дивидендов по результатам деятельности Общества в первом полугодии 2022 года»,— говорится в стенограмме по итогу совещания Совета директоров компании.

На размер прибыли повлияли повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года, cледует из сообщения заместителя председателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова. По его словам, с учетом корректировки размер дивидендной базы за 2022 год на 78% превысил чистую прибыль и достиг 2,2 трлн рублей.

На промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года было направлено 1,2 трлн руб. В стенограмме говорится, что это рекордный объем дивидендов в истории «Газпрома». «Это выше предусмотренного дивидендной политикой целевого уровня — не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, ''Газпром'' обеспечил акционерам сверхприбыль, направив на выплату дивидендов на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного нашей дивидендной политикой»,— пояснил Фамил Садыгов.

В 2022 году совет директоров «Газпрома» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. за акцию по итогам 2021 года (всего — 1,24 трлн руб.). Однако акционеры компании проголосовали против, в том числе в связи с повышением налогов. Позднее совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия в размере 51,03 руб. за акцию.

Лусине Баласян