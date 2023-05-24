С брендами поступили не по-партнерски

Из-за кризиса по итогам этого года, по прогнозам экспертов, рынок пополнится всего 500 новыми франшизами. Это на 16% меньше, чем было год назад. Сокращение сегмента происходит из-за снижения интереса предпринимателей к такой модели развития бизнеса. Теперь их меньше всего интересует открытие по франшизе объектов розничной торговли, вейп-шопов и салонов красоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023 году на российский рынок выйдет около 500 новых франшиз, что на 16% меньше в сравнении год к году, следует из отчета TopFranchise.ru, с которым ознакомился “Ъ”. По прогнозу Franshiza.ru, рынок франчайзинга вырастет не более чем на 250 новых франшиз, в то время как годом ранее более 400 сетей запустили такие партнерские проекты.

Одна из причин снижения количества новых франшиз — низкая активность зарубежных брендов, поясняет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. На российском рынке второй год практически не появляется новых международных брендов из-за политической обстановки и действующих ограничений. По данным Nikoliers, в 2022 году в РФ вышло только девять новых иностранных брендов против 19 марок в 2021 году.

При этом российские франшизы, продолжает госпожа Рождественская, активно продаются на международные рынки. Например, холдинг Tigrus открывает в Дубае по такой схеме свой первый ресторан Osteria Mario. ГК «Шоколадница» ведет переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ, Турции и Кипра, Stardogs — в одной из стран СНГ. Франчайзинговая модель масштабирования бизнеса дает российским компаниям возможность выходить на зарубежные рынки — это одна из причин, удерживающая интерес компаний к развитию по франшизе от резкого падения, говорит Анна Рождественская.

На рынок выйдет меньше проектов в ритейле, особенно связанных с импортом, что объясняется сложностями с логистикой, говорит основатель TopFranchise.ru Виктор Большаков. По этой же причине в этом году стали пользоваться меньшей популярностью партнерские программы ритейлеров, потерявшие 10–15% спроса, подтверждает госпожа Рождественская. На запуск таких франшиз также оказывает влияние высокий порог входа — до 20 млн руб. на точку, добавляет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

По франчайзинговой модели стали реже открываться и студии красоты, замечает Анна Рождественская. Это обусловлено общей ситуацией на рынке: на отрасль по-прежнему влияет геополитический кризис, из-за которого предприниматели стали реже открывать новые салоны красоты, поясняет омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова. Также, по ее словам, сейчас в сфере наметился тренд наставничества, когда бизнесмен нанимает эксперта или наставника, что гораздо дешевле, чем покупка франшизы.

Еще одной отраслью, которая столкнулась с падением спроса на франшизы, стали вейп-шопы, говорит Анна Рождественская. Неопределенность в этом сегменте связана с реализацией закона №178-ФЗ, предполагающего серьезное регулирование вейпинга и существенное сокращение нелегального рынка, формирование правительством РФ списка веществ и добавок, которые будут запрещены при производстве жидкостей для электронных сигарет, поясняет президент Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Лев Григорьев. Поэтому, продолжает он, участники рынка минимизируют свои товарные остатки и думают о потенциальном уходе с рынка.

Падение активности франчайзи характерно и для рынка в целом. В TopFranchise.ru ожидают, что в 2023 году спрос на франшизы в России останется на уровне 2022 года или, по пессимистичным прогнозам, сократится на 10%. Об этом, как отмечают аналитики, говорит динамика общего интереса к покупке франшиз — с января 2023 года наблюдается падение месяц к месяцу.

Дарья Андрианова