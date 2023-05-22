Лукашенко помиловал экс-главреда Telegram-канала Nexta Протасевича

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил журналистам, что он помилован. Его слова приводит БЕЛТА. 3 мая Минский областной суд приговорил господина Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость»,— рассказал Роман Протасевич. Он уточнил, что указ о его помиловании был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко 16 мая. «Я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение»,— добавил он.

В конце апреля, выступая на суде с последним словом, Роман Протасевич просил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы». Экс-главред Telegram-канала Nexta выражал готовность возместить ущерб, который причинил своими действиями. Генпрокуратура Белоруссии отмечала, что господин Протасевич выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Романа Протасевича задержали в мае 2021 года после приземления в аэропорту Минска самолета компании Ryanair. Сообщалось, что на борту лайнера была бомба, однако впоследствии она так и не была обнаружена. Господин Протасевич заключил досудебное соглашение со следствием. Сначала его содержали в СИЗО в Минске, а затем перевели под домашний арест.

Вместе с Романом Протасевичем была задержана его подруга россиянка Софья Сапега. Ее приговорили к шести годам колонии за разжигание социальной вражды. В апреле текущего года была запущена процедура передачи госпожи Сапеги в Россию. Суд в Москве рассмотрит вопрос о ее выдаче 24 мая.

3 мая Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии. Его признали виновным по делу о заговоре для захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем, а также публичных призывах к актам терроризма и оскорблении президента. Еще двоих фигурантов дела Яна Рудика и Степана Путило заочно приговорили к 19 и 20 годам колонии. Они проживают за пределами Белоруссии.