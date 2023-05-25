Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума одобрила штрафы и аресты за оспаривающие границы России карты

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о штрафах до 1 млн руб. либо аресте до 15 суток за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность России.

Поправки о запрете распространения «неправильных карт» подготовили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный (все представляют «Единую Россию»). Ранее господин Пискарев указывал на «активное распространение карт и других изображений, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны».

В случае принятия законопроекта, в перечень экстремистских материалов также включат «предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения», оспаривающие территориальную целостность России.

Анатолий Выборный подчеркивал, что действие закона будет распространятся и на материалы, изданные до принятия в состав России четырех новых регионов. Однако 22 мая, по информации РБК, правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, предложенные Минюстом. В частности, министерство указало на необходимость уточнить, что если карты изначально не преследовали цели «исказить государственные границы страны», то и экстремистскими материалами они считаться не должны.

Пакет законопроектов, включая запрет на распространение «неправильных карт», был принят в первом чтении 20 декабря. Он вносит изменения в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». За распространение карт с неверными границами и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, а юрлицам — штраф до 1 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Демонстрировать не значит оспаривать».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...