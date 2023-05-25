Госдума одобрила штрафы и аресты за оспаривающие границы России карты

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о штрафах до 1 млн руб. либо аресте до 15 суток за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность России.

Поправки о запрете распространения «неправильных карт» подготовили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный (все представляют «Единую Россию»). Ранее господин Пискарев указывал на «активное распространение карт и других изображений, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны».

В случае принятия законопроекта, в перечень экстремистских материалов также включат «предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения», оспаривающие территориальную целостность России.

Анатолий Выборный подчеркивал, что действие закона будет распространятся и на материалы, изданные до принятия в состав России четырех новых регионов. Однако 22 мая, по информации РБК, правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, предложенные Минюстом. В частности, министерство указало на необходимость уточнить, что если карты изначально не преследовали цели «исказить государственные границы страны», то и экстремистскими материалами они считаться не должны.

Пакет законопроектов, включая запрет на распространение «неправильных карт», был принят в первом чтении 20 декабря. Он вносит изменения в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». За распространение карт с неверными границами и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, а юрлицам — штраф до 1 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Демонстрировать не значит оспаривать».