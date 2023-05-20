Миронова переизбрали председателем партии «Справедливая Россия — За правду»

Участники XII съезда «Справедливой России — За правду» (СРЗП) переизбрали главой партии Сергея Миронова. Сопредседателями СРЗП также были переизбраны писатель Захар Прилепин и первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Геннадий Семигин. Запись мероприятия опубликована на YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Делегаты съезда СРЗП также поддержали инициативу господина Миронова не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2024 году, а поддержать действующего президента России Владимира Путина.

Решения съезда принимаются с помощью тайного голосования участников мероприятия. На съезде присутствовали депутаты Госдумы, члены Совета федерации, главы и представители региональных отделений партии, руководство и актив молодежного крыла СРЗП, волонтеры, политологи и деятели культуры, сообщается в описании к трансляции мероприятия.

Отмечается, что в качестве почетных гостей съезд посетили волонтеры, участники военной операции на Украине, а также военные корреспонденты, освещающие российско-украинский конфликт.

Эрдни Кагалтынов