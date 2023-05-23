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Коммерсантъ FM
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Большинство россиян считают английский главным языком мирового значения

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно назвал английский мертвым языком, время которого ушло. Между тем, как показал свежий опрос ВЦИОМа, большинство россиян (80%) по-прежнему считают его главным языком мирового значения. Он обходит даже русский. На третьем месте среди мировых языков — китайский.

Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом популярность английского как главного мирового языка немного сократилась (доля упала с 91% до 80%). Также снизилось значение других европейских языков. Роль китайского, наоборот, выросла (с 40% до 48%). Доля русского стабильно держится на уровне 65%.

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