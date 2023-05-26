Глава оборонного комитета Госдумы предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил о необходимости создать в граничащих с Украиной российских регионах объединенный штаб для координации работы всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы.

«На мой взгляд, у нас был очень полезный исторический опыт, когда во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе была создана структура, которая называлась Объединенная группировка войск. То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны»,— рассказал РБК господин Картаполов.

В качестве примера Андрей Картаполов указал нападение диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области 22 мая. По его мнению, в регионе находится достаточно представителей силовых ведомств. Однако он отметил, что они «не сведены в единую структуру и в единую систему». Господин Картаполов обратил внимание, что в настоящее время, как правило, каждое силовое ведомство «работает на себя», поэтому необходимо наладить совместную работу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о поиске «законного основания», чтобы предоставить подразделениям территориальной обороны право носить оружие. Комментируя слова губернатора, господин Картаполов указал, что для их вооружения необходим соответствующий правовой статус. В качестве альтернативы он предложил создать подразделения при местных отделениях МВД или ФСБ. Саму идею дать участникам теробороны возможность использовать оружие Андрей Картаполов одобрил.

22 мая в результате нападения диверсантов на Грайворонский округ в регионе пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за атаку взяли на себя члены «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

После нападения Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области достаточно войск, которые могут обеспечить безопасность региона. Губернатор подчеркнул, что проживающим в области охотникам и людям, которые владеют оружием, использовать его против диверсантов опасно.

Подробнее о нападении — в публикации «Ъ» «"Граница" на границе».