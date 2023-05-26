Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава оборонного комитета Госдумы предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил о необходимости создать в граничащих с Украиной российских регионах объединенный штаб для координации работы всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы.

«На мой взгляд, у нас был очень полезный исторический опыт, когда во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе была создана структура, которая называлась Объединенная группировка войск. То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны»,— рассказал РБК господин Картаполов.

В качестве примера Андрей Картаполов указал нападение диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области 22 мая. По его мнению, в регионе находится достаточно представителей силовых ведомств. Однако он отметил, что они «не сведены в единую структуру и в единую систему». Господин Картаполов обратил внимание, что в настоящее время, как правило, каждое силовое ведомство «работает на себя», поэтому необходимо наладить совместную работу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о поиске «законного основания», чтобы предоставить подразделениям территориальной обороны право носить оружие. Комментируя слова губернатора, господин Картаполов указал, что для их вооружения необходим соответствующий правовой статус. В качестве альтернативы он предложил создать подразделения при местных отделениях МВД или ФСБ. Саму идею дать участникам теробороны возможность использовать оружие Андрей Картаполов одобрил.

22 мая в результате нападения диверсантов на Грайворонский округ в регионе пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за атаку взяли на себя члены «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

После нападения Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области достаточно войск, которые могут обеспечить безопасность региона. Губернатор подчеркнул, что проживающим в области охотникам и людям, которые владеют оружием, использовать его против диверсантов опасно.

Подробнее о нападении — в публикации «Ъ» «"Граница" на границе».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...