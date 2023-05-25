Шойгу: решение о применении ядерного оружия после размещения в Белоруссии остается за Россией

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин провели двустороннюю встречу в Минске. По итогам заседания были подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.

Как сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства, на встрече главы военных ведомств Белоруссии и России обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной»,— подчеркнул господин Шойгу на встрече.

По словам главы Минобороны Белоруссии, размещение нестратегического ядерного оружия стало ответом на «агрессивную политику недружественных стран». Виктор Хренин отметил, что для обеспечения военной безопасности Союзного государства отдельное внимание белорусская и российская стороны будут уделять готовности вооруженных сил.

«Сегодня в условиях непрекращающихся агрессивных выпадов, звучащих от представителей военно-политического блока НАТО и не только, наша встреча имеет особенно важное значение и подчеркивает глубину двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях»,— сказал на заседании господин Хренин.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белоруссия готова к ядерному дару».

Милена Костерева