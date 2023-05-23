Белгородский губернатор заявил, что у него много вопросов к Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос о защищенности границ с Украиной, сказал, что у него много вопросов к Министерству обороны России. Об этом он рассказал в ходе вечернего прямого эфира во «ВКонтакте». Вчера на приграничные населенные пункты напала группа диверсантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местный житель предложил губернатору попросить Министерство обороны усилить безопасность региона. «Власти рассказали, что все под контролем — что построена засечная черта, пирамидки там и так далее... При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села. Это как? Почему дырявая граница?» — процитировал Вячеслав Гладков вопрос подписчика.

Губернатор подчеркнул, что в данный момент села Грайворонского округа, куда 22 мая проникли украинские диверсанты, освобождены. «Почему произошло? Я думаю, что следственные органы разберутся. С вами согласен — у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны. Я не хочу это комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий. Конечно, нужно сделать выводы исходя из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны нести все силовые структуры»,— сказал господин Гладков.

В результате нападения диверсантов в Грайворонском округе погиб один мирный житель, 13 получили ранения, а во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина. Эвакуированные местные жители начали возвращаться в освобожденные населенные пункты, некоторые, как оказалось, отказались их покидать после начала атаки. Ответственность за вторжение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. На границе возведена засечная черта, стоимость которой составила 10 млрд руб. В конце прошлого года губернатор публиковал фотографии тетраэдров из бетона, которые установили в два ряда рядом с проселочными дорогами у приграничных лесополос.

Об атаке читайте в публикации «Ъ» «"Граница" на границе».

Сергей Толмачев, Воронеж