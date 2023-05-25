Guess приняла немодное решение

На российском фешен-рынке состоялась нетипичная для нынешних времен сделка. Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у местного партнера Вячеслава Шикулова 30%, получив разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года. Сделка могла быть связана с опасениями продавца относительно продолжения работы Guess в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Структуры американского производителя и продавца одежды Guess? Inc. консолидировали 100% ООО «Гесс? Сиайэс», выкупив 30% в компании у предпринимателя Вячеслава Шикулова. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 22 мая. В головном офисе Guess на запрос “Ъ” не ответили. Господин Шикулов отказался от комментариев.

С 2005 по 2010 год магазины Guess в России развивал крупный дистрибутор западных фешен-брендов «Джамилько». В 2011 году управлять российским бизнесом стала американская компания самостоятельно, а в 2016 году Guess объявила о привлечении партнера, которым стал Вячеслав Шикулов. Он также выступает совладельцем и гендиректором российской структуры итальянского одежного бренда Boggi Milano и владеет Robinzon Retail Group. Последняя в 2022 году стала основным владельцем российской сети магазинов американского производителя чемоданов Samsonite, которая теперь работает под вывеской «Чемодан PRO».

Информация о сделке с Вячеславом Шикуловым раскрыта в отчете Guess за 2022 год. Как сказано в документе, в конце 2015 года стороны заключили пут-опцион, который предполагает право российского партнера реализовать свои 30% в местном бизнесе и обязанность американской компании выкупить эту долю до 31 декабря 2025 года. В ноябре 2022 года российский партнер Guess исполнил опцион, и компания обратилась за разрешением на сделку в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство разрешило сделку, так как соглашение об опционе заключено до введения санкций США, сказано в отчете Guess. Стоимость пакета господина Шикулова — €8 млн (689,5 млн руб. по курсу ЦБ на 25 мая).

Сейчас Guess владеет в России 44 магазинами и выступает дистрибутором для оптовых партнеров, говорится в отчете. Там отмечается, что военные действия РФ на Украине не оказали существенного влияния на деятельность российской компании. А все поставки Guess проходят проверку в части ограничения ввоза в Россию товаров дороже $300 или €300 за единицу, согласно санкциям США и ЕС. В 2022 году выручка российской Guess выросла на 24%, до 4 млрд руб., чистая прибыль — в 3,5 раза, до 283,1 млн руб.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев называет нетипичной в текущей ситуации сделку по консолидации бизнеса в России американской компанией. При отсутствии соглашения о пут-опционе можно было бы предположить, что головной офис Guess, напротив, был бы заинтересован в передаче бизнеса российскому инвестору, отмечает он. По мнению господина Габышева, российский партнер Guess мог решить не дожидаться окончания срока по пут-опциону из-за привлекательной текущей оценки стоимости доли или рисков для дальнейшей работы Guess в стране. В отчете компании говорится, что возможности по расширению бизнеса в России из-за запрета США на новые инвестиции ограничены, также возможны новые меры экспортного контроля и дополнительные санкции.

Как отмечает старший директор СОRE.XP Марина Малахатько, Guess считается одним из самых известных американских брендов в России и сотрудничает с крупными онлайн-площадками и универмагами, включая Lamoda, «Стокманн», Lady & Gentleman, Rendez-Vous. По словам эксперта, в условиях, когда большинство фешен-брендов сегмента «средний плюс» приостановили работу, объявили об уходе или переименовали магазины, для продолжения работы Guess на российском рынке складывается благоприятная ситуация. Этому также способствует коррекция арендных ставок и постепенное восстановление потребительского спроса, добавляет госпожа Малахатько. Но рисками, по ее словам, остаются высокая волатильность рубля, удорожание закупки, логистики, сокращение числа возможностей валютных расчетов с иностранными контрагентами.

Алина Савицкая