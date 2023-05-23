С фронта на праймериз

В понедельник стартовало семидневное голосование на праймериз «Единой России» (ЕР). По подсчетам самих партийцев, среди потенциальных кандидатов в депутаты — более сотни человек, которые так или иначе участвовали в специальной военной операции (СВО). В их число входят как военные, так и волонтеры и врачи. По данным ЕР и «Молодой гвардии Единой России», участники СВО выдвинулись на предварительное голосование во всех 16 регионах, где в этом году пройдут выборы в заксобрания, а также в некоторых столицах субъектов РФ, где будут избираться гордумы. О политических перспективах своих кандидатов из числа участников СВО единороссы пока не говорят, но обещают оказать им всю необходимую организационную, агитационную и политтехнологическую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в ЕР, всего на внутрипартийные праймериз-2023 выдвинулся 101 кандидат, которых в партии относят к участникам СВО. В этом списке 51 военнослужащий: 27 из них отправились на спецоперацию в качестве добровольцев, 15 — контрактники, а девять были мобилизованы. 28 военных, по данным партии, и сейчас находятся в зоне боевых действий. 47 человек, зарегистрировавшихся на предварительное голосование,— это волонтеры, работавшие в гуманитарных центрах на новых территориях, еще трое — медики. Также в числе кандидатов—участников СВО 26 действующих депутатов различных уровней.

По информации ЕР, участники СВО представлены на праймериз в 30 субъектах РФ. В основном их от одного до семи человек на регион, но на общем фоне выделяются Ростовская область и Якутия, где на праймериз выдвинулись соответственно 12 и 10 участников спецоперации. По подсчетам председателя «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Антона Демидова, участники СВО присутствуют на праймериз во всех 16 регионах, где в сентябре будут избираться парламенты, на Сахалине, где пройдут довыборы в облдуму, а также в полутора десятках городов, где изберут гордумы.

В партии понимают, что совмещать участие в боевых действиях с выборной кампанией таким кандидатам будет нелегко, и сулят им дополнительную поддержку. Как пояснил “Ъ” заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, кто-то из выдвинувшихся на праймериз участников СВО уже вернулся с передовой, кто-то ожидает ротации в ближайшее время. Тем же, кто прямо сейчас участвует в боевых действиях, он обещает «всестороннюю помощь», в том числе агитационную и политтехнологическую. Кроме того, по его словам, они могут записывать агитационные ролики и удаленно общаться со своими избирателями. «Были случаи, когда к нам обращались сами региональные отделения и заявляли, что готовы поддержать того или иного участника спецоперации»,— добавляет господин Перминов.

В свою очередь, Антон Демидов отмечает, что технологический штаб МГЕР помогал членам проекта «Время героев Z» (в него как раз и входят участники СВО) юридической помощью и консультациями при регистрации на праймериз, а также содействием в формировании стратегии и тактики избирательной кампании. Для многих кандидатов это первая предвыборная кампания, объясняет господин Демидов, поэтому для них регулярно проводились семинары и открыта горячая линия.

На уровне регионов кандидаты—участники СВО позиционируют себя по-разному, а информацию о них отделения ЕР зачастую предоставляют дозированно.

Так, в Якутии партийцы делают особый акцент на участии в предварительном голосовании командира местного добровольческого отряда «Боотур», героя России Александра Колесова: билборды с его портретами есть во многих округах республики. В Самарской области в праймериз участвует беспартийный фрезеровщик АвтоВАЗа Максим Дегтярев, который в октябре 2022 года добровольно пошел на службу по контракту для участия в СВО. В Кемеровской области на выдвижение в заксобрание претендует командир спецотряда быстрого реагирования «Символ» управления Росгвардии Константин Огий. Кроме того, в числе кандидатов — трое членов семей участников СВО. В красноярском отделении ЕР “Ъ” назвали одного участника СВО, который будет бороться за кресло депутата горсовета Красноярска, это Игорь Балаболенко: «В июле 2022 года во время боевого задания в зоне СВО он выводил свое подразделение из-под огня противника, получил тяжелое ранение, но остался жив». Сейчас господин Балаболенко преподает в военном учебном центре Сибирского федерального университета.

В Иркутской области непосредственными участниками СВО являются муниципальные депутаты Денис Ягодзинский, Денис Шепель и Вячеслав Новокрещенов. В Бурятии в СВО участвовали два кандидата на праймериз — главврач Республиканской клинической больницы скорой помощи Вячеслав Дондоков и глава республиканского «Боевого братства» Жамбал-Жамсо Жанаев. Они, возможно, войдут в первую пятерку партсписка ЕР, который, как ожидается, возглавит руководитель Бурятии Алексей Цыденов. В Забайкалье самым известным участником СВО из числа выдвинувшихся на праймериз является бывший сити-менеджер Читы Александр Сапожников. Среди потенциальных кандидатов ЕР в Хакасии только один участник СВО — Александр Пащенко, местом работы которого указана войсковая часть №78567. Он депутат саяногорского горсовета, но хочет баллотироваться в Верховный совет республики.

Нестандартная ситуация сложилась в Ярославской области. Участник местных праймериз, врач и бывший муниципальный депутат областного центра Дмитрий Петровский, ныне, по его словам, работающий в одном из госпиталей ЧВК «Вагнер», регулярно критикует губернатора и региональное отделение ЕР. А мотивы своего участия в предварительном голосовании партии власти он объясняет так: «Необходимо твердой рукой навести порядок в нашей области. Чтоб ни одна "шалость" приезжего гастролирующего руководства области и города не осталась без "кувалды" народного внимания».

На сайте краснодарского краевого отделения ЕР есть информация об участии в праймериз трех кандидатов, имеющих непосредственное отношение к СВО. Это главврач полевого многопрофильного госпиталя, хирург Андрей Жерносенко, гендиректор ООО «Тихорецкгазсервис» Дмитрий Агров (занимается доставкой на новые территории гуманитарной помощи) и активист МГЕР Кирилл Саидов, работавший в гуманитарном центре в Запорожской области.

В пресс-службе пермского отделения ЕР “Ъ” сообщили об участии в праймериз активистов МГЕР, работающих в волонтерской миссии на Донбассе. В Ростовской области в предварительном голосовании участвует Максим Гелас, около трех месяцев воевавший в составе пехотного полка на линии боевого соприкосновения в ЛНР. 12 мая он открыл в ростовской школе «Парту героя» в честь самого себя. В башкирском отделении ЕР “Ъ” сообщили, что раскрыть информацию о себе разрешил лишь один участник праймериз — контрактник Артур Галеев.

На вопрос о предвыборных перспективах кандидатов—участников СВО Сергей Перминов ответил “Ъ” весьма аккуратно: «Это решают избиратели на предварительном голосовании, а потом и голосующие на участках». Впрочем, источник “Ъ” в ЕР уверен, что большинство выдвинувшихся на праймериз участников спецоперации станет полноценными кандидатами и в итоге получит депутатские мандаты: «Странно было бы, если бы партия заявила об участии в праймериз 100 участников боевых действий — и большая часть из них проиграла бы».

Андрей Винокуров, корсеть “Ъ”