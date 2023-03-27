«Цена действительно выглядит высоковатой»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Россияне стали чаще менять свои автомобили на китайские. Министерство финансов США внесло в санкционные списки БелАЗ и МАЗ. Jetour (суббренд марки Chery) анонсировал выход на российский рынок. На бывшем заводе Mercedes-Benz в России могут начать производство Hongqi. За прошедший год средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5%. ВАЗ-2107 стал самым распространенным автомобилем в России. Завод Nokian Tyres в Ленинградской области перешел в собственность «Татнефти». Цены на российском рынке мотоциклов выросли на 60-70%. Завод группы ГАЗ обратился в суд с требованием взыскать с Volkswagen убытки.

День 396-й. 26 марта. Воскресенье

26.03.2023 12:50

Российский рынок мотоциклов столкнулся с новыми вызовами перед стартом сезона. Выбор западных и японских моделей все еще есть, но их стоимость увеличилась, а схемы поставок усложнились. Сейчас мотоциклы BMW, Ducati, Harley-Davidson, Yamaha и Honda доступны в салонах в основном под заказ. Как отмечают игроки рынка, все они ввозятся через третьи страны, и из-за сложной логистики цена вырастает на 60-70%.

26.03.2023 12:00

Шинный завод ушедшей из России финской компании Nokian Tyres в Ленинградской области перешел в собственность «Татнефти». Кроме того, «Татнефть» получила 100% компании «Хакка Инвест», управляющей имуществом Nokian Tyres. Изменения в реестре ЕГРЮЛ произошли 24 марта.

День 395-й. 25 марта. Суббота

25.03.2023 13:02

Совфед рекомендовал увеличить программу льготного автокредита до 20 млрд рублей. Кроме того, комитет предложил увеличить программу льготного лизинга транспорта до 10 млрд руб., в том числе «участие в программах электромобильного транспорта».

25.03.2023 12:33

Евросоюз может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничения. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на документ. Как отмечает издание, руководство Евросюза заметило рост экспорта в страны Центральной Азии, особенно в сфере товаров с технологиями двойного назначения, например, поддержанных автомобилей.

25.03.2023 11:33

Россия может потерять около трети параллельного импорта после запрета ввоза санкционных товаров через Турцию и Казахстан. Бытовая техника, полупроводники, запчасти для автомобилей и самолетов — по словам собеседников “Ъ FM”, именно эта продукция сейчас чаще всего ввозится через Казахстан.

День 394-й. 24 марта. Пятница

24.03.2023 20:49

Россияне стали чаще менять свои автомобили на китайские. Большая часть продаж сейчас происходит именно по системе trade-in. Как правило, автомобилисты сдают европейские и корейские машины возрастом до пяти лет. Причем участники рынка фиксируют четкую тенденцию. Владельцы автомобилей Volkswagen, Kia или Hyundai в основном выбирают машины Chery и Haval, а Mercedes-Benz и BMW меняют на Omoda или Exeed.

24.03.2023 18:22

Министерство финансов США внесло в санкционные списки ОАО «Белорусский автомобильный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», а также девять граждан страны. Из заявления Минфина следует, что БелАЗ и МАЗ попали под санкции как предприятия, которые находятся под контролем белорусских властей и «действуют в их интересах». В санкционные списки также внесли их руководителей — Сергея Никифоровича (гендиректор БелАЗа) и Валерия Иванковича (гендиректор МАЗа).

24.03.2023 16:09

Компания Jetour (суббренд марки Chery) анонсировала выход на российский рынок — новый автопроизводитель в 2023 году представит в России четыре модели кроссоверов.

24.03.2023 14:06

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стоимость автомобилей возрожденной марки «Москвич» высокая: «Насчет 'Москвича'. Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, 'Волга' и 'Победа', они на хорошем ходу, они конца 1950-х — начала 1960-х годов, ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично».

24.03.2023 11:27

На бывшем заводе Mercedes-Benz в России могут начать производство Hongqi, но новый владелец предприятия эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.Имя партнера станет известно в апреле, заявили в «Автодоме».

24.03.2023 01:21

После начала военных действий на Украине российский лизинговый рынок серьезно изменился. С него массово ушли иностранные игроки, и полностью перестроилась логистика. Но в отличие от многих других сегментов, где в 2022 году усиливалась роль государства, в лизинге бизнес иностранных игроков подхватили в первую очередь частные инвесторы. Причиной стали не только дисконты и нежелание западных акционеров взаимодействовать с госструктурами, но и перспективы развития малого и среднего бизнеса, в котором небольшие игроки могут составить реальную конкуренцию крупнейшим участникам рынка.

День 393-й. 23 марта. Четверг

23.03.2023 08:29

Германия и Франция не могут достичь соглашения по запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Лидеры стран Евросоюза должны встретиться в Брюсселе 23 и 24 марта, чтобы обсудить экономическую конкурентоспособность блока и дальнейшую поддержку Украины, однако конфликт немецкой и французской сторон может нарушить ход переговоров.

Берлин совместно с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировали решение ЕС, в соответствии с которым к 2035 году в Европе должны были запретить продажу автомобилей с традиционными двигателями. Германия намерена добиваться исключения синтетической альтернативы ископаемому топливу, что пошло бы на пользу немецкой автомобильной промышленности, однако в Европарламенте уже дважды отклонили ее просьбу. Франция выступила с резкой критикой этой инициативы.

23.03.2023 00:01

Будут ли цены на автомобили продолжать расти в текущем году — прогнозы на этот счет противоречивые. С одной стороны, продавцы говорят о том, что авторынок постепенно насыщается, сокращается дефицит, и это благотворно влияет на цены. С другой стороны, по мнению экспертов, цены продолжают толкать вверх инфляция, волатильность курсов валют и прочие неблагоприятные факторы.

День 392-й. 22 марта. Среда

22.03.2023 19:10

Движения, которые происходят на рынке каско, полностью отражают последние тенденции автомобильного рынка. О проблемах с запчастями, особенно для новых машин, эксперты говорят уже год. Дефицита нет, но сроки поставок сильно увеличились, из-за чего соблюсти сроки ремонта, например, по ОСАГО, страховые не могут, а размер денежных выплат не устраивает водителей. Поэтому стало выгоднее потратиться на каско.

22.03.2023 12:27

Акции Geely подскочили в цене после роста годовой выручки на 45%.

22.03.2023 10:49

Great Wall Motor привезет в Россию пикап Poer KingKong.

22.03.2023 01:20

Тройку самых импортозависимых регионов РФ составляют Калужская, Ульяновская и Самарская области, оценили эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Нынешние повышенные риски этих субъектов объясняются их прежними преимуществами: высокой долей обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте, значительным уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.

Было определено, что более всего ввоз товаров для производственных нужд необходим таким отраслям, как: автомобилестроение (25% импорта), производство резиновых и пластмассовых изделий (18%), производство прочих транспортных средств (16%), машины и оборудование (15%), фармацевтика (15%).

День 391-й. 21 марта. Вторник

21.03.2023 16:56

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий продлить срок специнвестконтрактов (СПИК) в автопроме до 31 декабря 2033 года. Контракты есть у всех ключевых игроков отрасли, в том числе АвтоВАЗа, КамАЗа, «Соллерса» и группы ГАЗ.

21.03.2023 14:03

Завод «Москвич» не проводит кампанию по отзыву своих автомобилей, сообщили в пресс-службе предприятия. О том, что первые «Москвичи» попали под «отзывную кампанию», накануне сообщил автомобильный портал Qoto.

«Информация об отзывной кампании автомобилей "Москвич", которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной»,— указали представители завода. При этом представители «Москвича» сообщили, что сейчас клиентам предлагают «планово обновить софт программного обеспечения» кроссовера «Москвич 3» для корректной русификации мультимедийной системы.

21.03.2023 11:57

Дилеры столкнулись с дефицитом самых востребованных автомобилей, и компенсировать его параллельным импортом не получится. Это касается, прежде всего, французской марки Renault, проблемы есть с Kia и Hyundai. По словам президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова, «Это уже не проблемы, это перешло в категорию пострашнее».

День 390-й. 20 марта. Понедельник

20.03.2023 20:58

В Volkswagen удивлены демаршем экс-партнера и рассчитывают, что иск не задержит продажу активов — на них претендует «Авилон», который готов обеспечить социальные гарантии работникам и расплатиться с поставщиками. Но юристы считают позицию ГАЗа сильной в нынешних условиях и не сомневаются, что ситуация вокруг продажи резко осложнится.

20.03.2023 19:35

Французский RCI Banque — «дочка» Renault — 11 октября 2022 года договорился о продаже своей лизинговой компании в России «РНЛ Лизинг». Предполагается, что покупателем станет АвтоВАЗ.

20.03.2023 18:38

За прошедший год (данные — март к марту) средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5%. Наиболее заметный рост показали запчасти на иномарки, указали в РСА. Так, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47% и т. д.

20.03.2023 12:41

ВАЗ-2107 стал самым распространенным автомобилем в России.

20.03.2023 10:20

Автомобильный завод группы ГАЗ потребовал признать недействительным расторжение соглашения с Volkswagen о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Завод обратился в арбитражный суд Нижегородской области с требованием взыскать с немецкого концерна 15,6 млрд руб. убытков. Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на доли в российском представительстве VW и в подконтрольных ему юрлицах.

20.03.2023 10:13

В России доля продаж новых китайских автомобилей может достигнуть в 2023 году 60%. С таким прогнозом выступил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский: «В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной».

20.03.2023 01:12

Маркетплейсы отмечают увеличение числа объявлений по продаже автозапчастей и их ассортимента в первом квартале. Стабилизацию доступности деталей за счет параллельного импорта в РФ видят и дилеры. Но одновремено происходит увеличение числа подделок.

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