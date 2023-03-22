Great Wall Motor привезет в Россию пикап Poer KingKong

Компания Great Wall Motor анонсировала пикап Poer KingKong, который появится на российском рынке весной 2023 года.

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Фото: Great Wall GWM Poer KingKong

Фото: Great Wall

Автомобиль с двухрядной кабиной получит грузовой отсек грузоподъемностью 975 кг. Новинку предложат со 190-сильным 2-литровым бензиновым двигателем и 150-сильным 2-литровым дизелем. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Заявлено, что в оснащение пикапа войдут камеры кругового обзора, система экстренного торможения, система предотвращение опрокидывания, мультимедиа с 10-дюймовым дисплее, розетка на 220 В, датчики света и дождя, противотуманные фары с функцией автоматического освещения сектора поворота и другое оборудование.

Предусмотрен «Теплый пакет» опций, включающий в себя обогрев руля и зеркал, передних сидений и зоны покоя стеклоочистителей, заднего стекла. Кроме того, кузов получил усиленную антикоррозийную обработку.

Стоимость GWM Poer KingKong на российском рынке и перечень доступных комплектаций пока не названы.

Максим Вершинин

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