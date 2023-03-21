Госдума одобрила в первом чтении продление СПИК в автопроме до 2033 года

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий продлить срок специнвестконтрактов (СПИК) в автопроме до 31 декабря 2033 года. СПИК изначально дает налоговые льготы в обмен на инвестиции, но автоконцерны подписывали контракты для получения доступа к компенсациям утильсбора через так называемые промсубсидии. Изначально СПИК заключались на десять лет. Контракты есть у всех ключевых игроков отрасли, в том числе АвтоВАЗа, КамАЗа, «Соллерса» и группы ГАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас, как сообщается в пояснительной записке, автоконцерны столкнулись «с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия» СПИК.

В 2022 году, после начала военных действий на Украине, производства иностранных автоконцернов в РФ приостановили работу, а некоторые отечественные игроки сильно сократили модельный ряд. Это было связано в том числе с необходимостью перестраивать логистические цепочки и искать новых поставщиков на фоне санкций, запрещающих поставки в РФ комплектующих. Например, дороже €300 из ЕС.

Ольга Никитина