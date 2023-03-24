На российский рынок вышла марка Jetour

Компания Jetour анонсировала выход на российский рынок — новый автопроизводитель в 2023 году представит в России четыре модели кроссоверов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Jetour X90 Plus

Фото: Jetour Jetour X90 Plus

Фото: Jetour

Первым на рынок выйдет Jetour Dashing, оснащенный бензиновыми турбомоторами —156-сильным 1.5 и 197-сильным 1.6 — в сочетании с механической или роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Позднее появится более крупная модель Jetour X90 Plus также с бензиновыми турбомоторами — 197-сильным 1,6-литровым и 254-сильным 2-литровым — с «роботом» и передним приводом.

Также в продажу поступят модели Jetour X70 и Jetour Traveller, но детальная информация о спецификации всех кроссоверов и их стоимости будет названа ближе к выходу автомобилей на рынок.

Напомним, Jetour — это суббренд марки Chery, в линейку которой также входят другие марки, включая представленный в России Exeed, а также Covin, Karry, Qoros и другие, которых нет на российском рынке.

Максим Вершинин

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