Hongqi подселяют в «Автодом»

На бывшем заводе Mercedes-Benz в России могут начать производство машин, как у главы КНР Си Цзиньпина, но новый владелец предприятия эту информацию не подтверждает. Впрочем, «Автодом» и не опровергает слухи о том, что собирается запустить сборку автомобилей Hongqi. Ранее об этом сообщили «Известия». Опрошенные изданием эксперты утверждают, что первыми на конвейер встанут кроссоверы китайского бренда. Собеседники “Ъ FM” месяц назад также предполагали, что речь может идти именно о марке Hongqi. Однако некоторые из них считают, что организовывать сборку премиальных машин в России пока преждевременно. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Информацию о том, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье организуют сборку премиальных машин совместно с китайскими партнерами, представители «Автодома» вновь озвучили на днях. Косвенно это подтвердили и в Минпромторге, но в ведомстве сохранили интригу, отметив, что окончательного решения еще нет. Имя партнера станет известно в апреле, заявили в «Автодоме». И руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев уверен, что это будет именно компания Hongqi:

«Я по-прежнему считаю, что это самый подходящий вариант. Тем более что бренд появляется на рынке постепенно, узнаваемость есть, и сертификацию модели проходят. Ведь мало сказать, что компания собирается выйти на новый для себя рынок. Очевидно, что, имея локальное производство, можно существенно лучше себя чувствовать в России.

Может быть, Hongqi пока еще не хватает немецкого шарма, но с технологической точки зрения они точно не проигрывают».

В самом «Автодоме» эти слухи не подтвердили, впрочем, и опровергать тоже не стали. Среди альтернатив в премиальном сегменте Китай может предложить в основном электрокары, но российский рынок к этому пока не готов, подчеркивают эксперты. Так же, как и к тому, что слово «премиум» теперь будет ассоциироваться именно с китайским автопромом, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, для этого «Автодому» придется проделать огромную работу:

«Можно взять другой бренд — Genesis. Компания пропихнула свой автомобиль во властные круги, спонсировала многие мероприятия, потратила на это много времени. Премиум-автомобиль — это ж не просто четыре колеса и двигатель, это некая история, которую нужно создать. Mercedes-Benz, например, занимался этим 130 лет. Что такое бренд Hongqi? Вроде все понимают, что это, наверное, какая-то крутая машина, но до конца с ней ситуация неясная. Я не уверен, что можно продать 20-30 тыс. сверхдорогих машин без подключения какого-то ресурса».

К слову, цены на Hongqi начинаются от 3 млн руб. за сертифицированный в России кроссовер HS5. И это только предзаказ. Стоимость седана H9 может достигать 12 млн руб. Ну а китайский аналог Rolls-Royce, по некоторым оценкам, обойдется в 46 млн руб. Первые две модели завозят в Россию прямо из Китая в очень ограниченном объеме. И это куда логичнее, чем организовывать производство внутри страны, пояснил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Я не очень понимаю нужду в заводе в России для премиальной марки. В первую очередь имеет смысл наладить сборку бюджетных моделей, а дорогие автомобили проще на первом этапе сюда завозить, приучая потребителей к бренду, организовать сервисное обслуживание. Понятно, что в будущем нас ждет российско-китайское лицо автопрома, но запас машин премиальных немецких и английских марок еще велик. Массового спроса на китайский премиум я пока не вижу».

Однако в условиях, когда некоторые запчасти для автомобилей Mercedes-Benz и BMW приходится ждать по несколько месяцев, мнение состоятельных россиян может и поменяться, считают некоторые собеседники “Ъ FM”. И тогда уже будет не стыдно сказать, что такая машина есть только у меня и Си Цзиньпина.

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