И первые станут последними

Тройку самых импортозависимых регионов РФ составляют Калужская, Ульяновская и Самарская области, оценили эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Нынешние повышенные риски этих субъектов объясняются их прежними преимуществами: высокой долей обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте, значительным уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации. Менее же всего сокращение импорта промежуточной продукции затрагивает Чечню, Ингушетию и Алтай — регионы, слабо вовлеченные в международное разделение труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ составил рейтинг российских регионов по уровню импортозависимости. Расчеты экспертов базировались на данных ЦБ о доле импорта из объявивших санкции стран в общей стоимости конечной продукции отраслей. Также были использованы оценки ИСИЭЗ доли занятых в региональных отраслях специализации.

Было определено, что более всего ввоз товаров для производственных нужд необходим таким отраслям, как: автомобилестроение (25% импорта), производство резиновых и пластмассовых изделий (18%), производство прочих транспортных средств (16%), машины и оборудование (15%), фармацевтика (15%). Специализация региона на этих видах деятельности повышает риски возникновения у него экономических и социальных проблем, отмечают в ИСИЭЗ.

В итоге пятерку самых импортозависимых субъектов РФ составили Калужская, Ульяновская, Самарская области, Татарстан и Владимирская область. Из 30 наиболее импортозависимых регионов 24 находятся в Центральном и Приволжском федеральных округах. Наибольшие риски импортозависимости у субъектов с высокой долей обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте, с высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.

В свою очередь, самыми импортонезависимыми регионами названы Чечня, Ингушетия, Алтай, Тува и Еврейская автономная область. Эти дотационные регионы отличаются слабой вовлеченностью в международное разделение труда, и их экономика ориентирована в основном на местные рынки.

Как отмечает директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко, «чем активнее регионы привлекали зарубежных инвесторов, строили новые заводы и формировали новые отрасли специализации в предыдущие 20 лет, тем сложнее оказалась их экономическая ситуация в 2022 году». По словам эксперта, дальнейшее развитие таких регионов зависит от успешности привлечения замещающих инвестиций из дружественных стран, а также от участия в конкуренции за новые федеральные ресурсы на обеспечение технологического суверенитета. Возможны любые сценарии — как потеря лидерства некоторыми регионами, так и появление новых точек роста.

По данным прошлогоднего опроса представителей промышленности, критическую необходимость в импортозамещении бизнес испытывает прежде всего по части закупок комплектующих и оборудования. При этом выстроить необходимые для замещения импорта собственные интегрированные с наукой производства компаниям более всего мешает недостаток компетенций и научно-технической базы (см. “Ъ” от 7 октября 2022 года).

Впрочем, в опубликованном в феврале аналитическом докладе ВШЭ об импортозамещении авторы указывали, что, по оценкам на 2018 год, уровень зависимости промышленности РФ от импорта (доля потребления иностранной добавленной стоимости в промпроизводстве) составлял 39% — это в 1,3 раза ниже, чем у Германии, и сопоставимо с США и Индией. Сейчас, вероятно, зависимость стала заметно меньше. Авторы отмечали большую зависимость обрабатывающей промышленности от импорта услуг и технологий, а не компонентов и оборудования. Данная ими рекомендация — вынести ряд поддерживающих производств в дружественные юрисдикции вместо их локализации в РФ (см. “Ъ” от 16 февраля).

Венера Петрова