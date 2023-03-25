Казахстан отследит грузы

Россия может потерять около трети параллельного импорта после запрета ввоза санкционных товаров через Турцию и Казахстан. Такими подсчетами с “Ъ FM” поделилась компания «Оптималог». Анкара возобновила транзит лишь частично, схема не работает с продукцией из США и Канады. Сложности с перевозкой санкционных грузов через Казахстан могут возникнуть с 1 апреля. Ранее Financial Times и Eurasianet сообщили, что в стране заработает система, которая будет в реальном времени отслеживать все товары, которые пересекают границу. В Минфине страны пояснили агентству «РИА Новости», что речь идет об обязательном оформлении сопроводительных накладных на товары. Правила будут действовать для всей торговли в рамках ЕАЭС. К каким последствиям это может привести? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Бытовая техника, полупроводники, запчасти для автомобилей и самолетов — по словам собеседников “Ъ FM”, именно эта продукция сейчас чаще всего ввозится через Казахстан. Как будет работать новая система отслеживания, игроки рынка еще до конца не понимают. Сейчас Астана и так видит, какие товары ввозятся через ее территорию в Россию, отметил коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. Он предполагает, что с 1 апреля информация будет доступна таможенникам в онлайн-режиме:

«Информация поступает противоречивая. Кто-то говорил о том, что планируется установка неких датчиков, которые будут отслеживать товары. Но при этом лично мы не видим необходимости устанавливать эти устройства. Номенклатуру товаров, поставляемых в Россию из Казахстана либо через его территорию и так можно отследить благодаря банковскому, налоговому и таможенному надзору».

Появление дополнительного инструмента лишь позволит отслеживать статус выбранного товара в режиме онлайн. В 2022-м экспорт из Казахстана в Россию вырос на 25% по сравнению с 2021 годом. Это данные бюро национальной статистики. Чиновники страны в разговоре с зарубежными изданиями подчеркивали, что Казахстан не должен стать площадкой для обхода западных санкций. Но и рестрикций в отношении Москвы Астана вводить не собирается. Тем более что подобные ограничения будут противоречить действующим правилам ЕАЭС, говорит партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Казахстан ведет довольно интересную игру, но, видимо, он забывает, что у него есть совершенно понятные, четкие обязательства, которые вытекают из членства в Евразийском экономическом союзе. У нас единое экономическое пространство, если Астана предпримет что-то официально, я более чем уверен, что эти нормативные акты пойдут вразрез с обязательствами, принятыми перед Россией и другими странами ЕАЭС».

В начале марта транзит грузов в Россию заблокировала Турция. Его восстановили, но только частично. Некоторые СМИ объясняли ограничения техническими проблемами. А по данным Bloomberg, она связана с давлением Вашингтона на Анкару. Не исключено, что США пригрозили санкциями и Казахстану, предполагают собеседники “Ъ FM”. Однако поток санкционных товаров в страну из-за возможных ограничений полностью не прекратится, резюмирует гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Сам объем распределился по всем странам, которые участвуют в организации цепочки поставок. Турцию закрыли, если такая же ситуация будет с Казахстаном, то совокупно это минус 30-40% от всего параллельного импорта. Турция — большая часть. Казахстан — конечно, меньшая. Однако не стоит считать выходом перевозку грузов через казахстанские или киргизские степи — серьезные поставки так осуществить невозможно».

В Кремле новости об ограничениях реэкспорта также связали с санкционным давлением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и страны-партнеры сейчас стараются минимизировать риски.

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