Мотоциклы объезжают ограничения

Российский рынок мотоциклов столкнулся с новыми вызовами перед стартом сезона. Как рассказали “Ъ FM” ритейлеры, выбор западных и японских моделей все еще есть, но их стоимость увеличилась, а схемы поставок усложнились. Сейчас мотоциклы BMW, Ducati, Harley-Davidson, Yamaha и Honda доступны в салонах в основном под заказ. Как отмечают игроки рынка, все они ввозятся через третьи страны, и из-за сложной логистики цена вырастает на 60-70%.

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Продавцов на рынке при этом стало заметно больше, рассказал владелец компании «Подбор-Мото.рф» Иван Горев. По его словам, доля контрафакта минимальна, однако есть риск наткнуться на мотоцикл, который, к примеру, разыскивают в Европе из-за непогашенного платежа по лизингу:

«Несколько крупных салонов, у которых были деньги, в прошлом году через частных лиц понавезли техники — Ducati, BMW, Honda и Harley-Davidson. Тут же появилась возможность для других игроков — в ЕС европеец покупает мотоцикл, ставит его там на учет, потом перепродает белорусу. Тот привозит байк к себе в страну и делает перерегистрацию. После чего, в свою очередь, продает его русскому. Правда, страны, из которых мы вывозим технику, потихонечку закручивают гайки. В прошлом году был бум, сейчас замедлилось все это, потому что курс валют растет. В 2023 году плохих новостей вроде бы как нет, и у нас все хорошо. Весна сейчас абсолютно нормальная.

Что касается мотоциклов с пробегом, то спрос на них растет, но были тоже сложности с логистикой из Японии, потому что страна наложила на нас санкции. Так что везти напрямую в Россию подержанные байки стало трудно, пришлось искать запасные пути.

Но есть и позитивные моменты: стали доступны редкие мотоциклы или техника с каким-то интересным тюнингом, то есть то, что в принципе не ввозилось дилерами. Сейчас такие экземпляры можно получить через частных лиц. Вместе с тем на этом рынке тоже бывают махинации. Так, можно купить мотоцикл, который в Европе продали в лизинг, через какое-то время там понимают, что за него никто не платит и его объявляют в розыск».

Поставку в России прекратили и производители неоригинальных запчастей для мотоциклов. Сейчас цепи, цилиндры и масляные фильтры также ввозят через параллельный импорт, а срок ожидания отдельных позиций с прошлого лета заметно сократился.

При этом переходить на китайские запчасти владельцы мотоциклов готовы лишь частично, заметил основатель компании DriveBike Дмитрий Сафонов: «В прошлом году в летний сезон было заметно, что мотоциклистов стало меньше на дорогах. Я думаю, что люди, среди прочего, не были уверены в том, что получится обслужить свою технику.

Оригинальные запчасти в Россию перестали поставлять практически сразу. Что касается крупных производителей неоригинальных комплектующих, то таковых много, это мировые имена, и компании старались продолжить сотрудничество, но все резко поменялось в конце 2022 года. Сейчас они не имеют возможности даже получать платежи. Способы, которые мы придумывали, работали какое-то время, потом и они становились недоступными.

Вместе с тем на рынке появляется китайская и тайваньская продукция, естественно, она попроще, но это не означит, что она плохая. В частности, масляные воздушные фильтры так и делают в Китае.

В этом году ожидаются сильные изменения в трансмиссионных запчастях, то есть это приводные цепи и звезды. В КНР действительно сейчас их стали делать получше, из более качественного металла, на более точном оборудовании.

Не будем и забывать, что некоторые китайские компании купили европейских игроков, которые выживали с трудом. Естественно, это было сделано для того, чтобы получить доступ к технологиям. Но, например, двигатели заменить они не смогут, как и детали для них. Так что, безусловно, в топовом сегменте люди будут стремиться купить что-то хорошее. Что касается недорогих экземпляров подержанных мотоциклов, то покупатели будут рассматривать неоригинал, в том числе Китай».

При этом покупатели сейчас особой активности не проявляют. Всего за два месяца россияне приобрели 700 новых мотоциклов, следует из отчета агентства «Автостат». В феврале продажи оказались почти на 6% ниже прошлогодних. А за 2022-й, по подсчетам аналитиков, рынок просел на 16%.

В ближайшие месяцы предложение новых мотоциклов скорее всего будет превышать спрос, так что, начиная с середины лета, цены начнут снижаться, отметил гендиректор BikeLand Алексей Поспелов (компания поставляет мотоциклы австрийской марки Husqvarna). И, по его словам, проблем с ввозом техники в Россию нет:

«Мотоциклы с экспортной стоимостью до €5 тыс. поставляются в Россию напрямую с завода, а свыше этой цены — через дружественных дистрибуторов. До сих пор прошлогодние остатки техники всех марок еще присутствуют. Они незначительные, но тем не менее есть. И в прошлом году спекулятивные цены устанавливали не только дилеры, но и импортеры — и Yamaha, и Honda, повышая их прямо пропорционально курсу и спросу. Вот у нас сейчас есть несколько мотоциклов, которые мы даже по себестоимости продать не можем.

Но, надеюсь, что спрос сейчас вырастет буквально с первыми лучами солнца. Но по отношению к 2021 году он точно будет ниже. Однако вместе с тем произойдет перенасыщенность предложений со стороны либо мелких компаний, либо физических лиц. Так что цены должны упасть во второй половине года. Они точно будут корректироваться, особенно за последнее время в связи с динамикой курса доллара и евро».

Как отмечают ритейлеры, 75% продаж мотоциклов приходятся на конец зимы-начало весны. Штучные продажи техники американских, японских и европейских марок, по данным «Австотата», упали за прошлый год в полтора-два раза в зависимости от марки мотоцикла. Вместо BMW лидером рынка стал индийский бренд Bajaj, притом его продажи также просели.

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Елизавета Скобцова