Медведев назвал «высоковатой» стоимость нового «Москвича»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стоимость автомобилей возрожденной марки «Москвич» высокая.

«Насчет 'Москвича'. Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, 'Волга' и 'Победа', они на хорошем ходу, они конца 1950-х — начала 1960-х годов, ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — приводит слова господина Медведева РИА Новости.

Напомним, серийное производство кроссовера «Москвич 3» было запущено в Москве в ноябре 2022 года, а продажи стартовали 3 марта. Цена авто с бензиновым двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 млн руб., электрокар «Москвич 3е» стоит 3,5 млн руб. Оба автомобиля являются вариантом китайского JAC JS4.

Максим Вершинин

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