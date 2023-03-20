Суд арестовал все активы Volkswagen в России по иску группы ГАЗ

Автомобильный завод группы ГАЗ потребовал признать недействительным расторжение соглашения с Volkswagen (VW) о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Завод обратился в арбитражный суд Нижегородской области с требованием взыскать с немецкого концерна 15,6 млрд руб. убытков. Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на доли в российском представительстве VW и в подконтрольных ему юрлицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Иск был подан 14 марта, решение по нему вынесли 17 марта. По решению суда было арестовано все имущество концерна в РФ. Помимо этого, суд запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» VW и подконтрольных ей юрлиц, сообщает «Интерфакс».

В марте 2022 года «Фольксваген Груп Рус» прекратила производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде до особого распоряжения. В октябре немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Volkswagen ищет инвестора, который будет готов выкупить завод. Немецкий концерн допускал продажу своих активов в России.

Лаура Кеффер