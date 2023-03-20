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Коммерсантъ FM
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Автозапчасти доехали до рынка

Вместе с легальными поставками растет объем контрафакта

Маркетплейсы отмечают увеличение числа объявлений по продаже автозапчастей и их ассортимента в первом квартале. В основном спросом пользуются запчасти для бюджетных и массовых автомобилей. Стабилизацию доступности деталей за счет параллельного импорта в РФ видят и дилеры. Но участники рынка говорят и об одновременном увеличении числа подделок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Количество предложений о продаже автозапчастей на маркетплейсах с начала года растет. Так, на «Авито» за неполный первый квартал оно увеличилось на 21%, до 39 млн, причем «появилось более миллиона новых уникальных запчастей и аксессуаров».

Высоким спросом пользуются, в частности, новые аккумуляторы Varta для Volkswagen, ремни ГРМ, зеркала и кузовные детали для автомобилей Lada, сухие фены для салона Kingmoon, светодиодные лампы, оригинальные фильтры для Hyundai и Kia, газовое оборудование «Диджитроник», стойки амортизаторов KYB, пороги и арки от «СИБпороги», оригинальные комплекты для ТО (масло и фильтры) Nissan. Общие продажи запчастей за неполный квартал выросли на 18,5%, и «больше половины объема продаж приходится на новые запчасти и аксессуары», говорят в «Авито».

В «Яндекс.Маркете» наблюдают расширение ассортимента автозапчастей за год с февраля 2022 года вдвое, числа продавцов — в 2,5 раза, называя категорию «одной из самых быстрорастущих». Чаще всего покупают масляные фильтры, комплекты ремня ГРМ, внешние электронные датчики, комплекты сцепления. Среди марок лидируют Volkswagen, Lada, Kia, Hyundai и Renault.

Пик проблем с доступностью запчастей был летом—осенью 2022 года, отмечает директор по сервису Fresh Auto Александр Носко, сейчас «комплектующие для обычного планового техобслуживания есть почти для всех моделей». На поставки, в частности, повлияли санкции — так, ЕС запретил ввозить в РФ компоненты дороже €300. «Если модель локализована, проблем с запчастями почти нет,— уточняет господин Носко.— Бамперы, фары и лобовые стекла в наличии». Но с двигателями (в сборе и комплектующие), агрегатами трансмиссии ситуация «по-прежнему непростая». «Сроки поставок при отсутствии на складе могут превышать три месяца,— говорит он.— Свечи зажигания в категории "оригинал" все еще непростая позиция: есть аналоги, но их цена и качество не всегда соответствуют ожиданиям. Отток производителей с российского рынка не заканчивается».

Благодаря параллельному импорту и налаженным каналам поставок дилеры по многим позициям смогли добиться сокращения дефицита запчастей, подтверждают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). «Есть детали из номенклатуры ушедших брендов, к примеру, крупноузловые, с которыми не все гладко,— признают там.— Но сейчас дилеры могут гораздо быстрее осуществлять сервисное обслуживание, чем полгода назад». Основные сложности могут возникнуть с премиальными марками в части кузовных деталей, электронных блоков, систем безопасности и стекольных элементов, говорит директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова.

Директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов соглашается, что ситуация с запчастями сейчас лучше, чем летом 2022 года. «В наличии расходные материалы (фильтры, диски, колодки), есть масла, лобовые стекла,— поясняет он.— С кузовными позициями сложнее. Фары, электронные блоки, агрегаты с долгим, три-четыре месяца, сроком ожидания. У BMW, китайских и корейских брендов — центральные склады с хорошим наличием запасных частей. По остальным брендам ситуация сложнее». До 95% деталей для техобслуживания и ремонта имеется в наличии у дилеров либо ожидание составит от двух-пяти дней, добавляет заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Сергей Паршиков.

Юлия Трушкова отмечает, что из-за большого объема контрафакта на свободном рынке клиенты обращаются к дилеру, чтобы получить «качественные регламентные работы по ТО». «Мы наблюдаем тренд к увеличению подделок в продаже»,— говорит она. По словам госпожи Трушковой, «Рольф» нередко работает с обращениями клиентов, неисправность автомобиля которых была вызвана установкой некачественной запчасти в автомастерской. Бывают случаи, добавляет она, когда установка поддельного фильтра, на первый взгляд не отличимого от оригинала, приводила к выходу из строя двигателя.

Александр Носко добавляет, что отсутствие ряда линеек производителей «оригинальных» запчастей вкупе с отсутствием понятной системы оценки качества аналогов порождает высокий разброс цен без понятной линейки оценки рисков последующего брака: «Это рушит привычную систему ценообразования — привязка к "оригиналу" и провоцирует гонку за "самым выгодным предложением" с мало прогнозируемыми рисками последующей поломки».

Ольга Никитина

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