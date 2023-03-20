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Коммерсантъ FM
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Союз автостраховщиков сообщил о подорожании запчастей на 19,5% за год

За прошедший год (данные — март к марту) средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5%. Обновленная информация доступна в новых справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщила пресс-служба ассоциации со ссылкой на главу Евгения Уфимцева.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост показали запчасти на иномарки, указали в РСА. Так, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47% и т. д.

Тем не менее ситуация постепенно стабилизируется. Так, цены в мартовских справочниках по сравнению с изданиями декабря в среднем снизились на 6,4%. Успокаивающим фактором послужило появление новых каналов поставок запчастей. «Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей»,— указал господин Уфимцев.

В январе страховщики предложили ограничить для автовладельцев возможность отказаться от использования подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО. Задуматься о подобных мерах участники рынка были вынуждены из-за сложившейся ситуации с поставками запчастей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В ОСАГО появляются старые детали».

Григорий Лейба

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