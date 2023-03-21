Рынок недосчитался иномарок

Дилеры столкнулись с дефицитом самых востребованных автомобилей, и компенсировать его параллельным импортом не получится. Это касается, прежде всего, французской марки Renault. Уже сейчас у дилеров запасов хватит чуть больше чем на неделю. Кроме того, проблемы есть с Kia и Hyundai. Однако эти машины по-прежнему завозят в страну небольшими партиями по параллельному импорту. При этом власти рассчитывают, что в этом году продажи новых авто вырастут. За счет чего будет расти рынок? И хватит ли запасов иномарок? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Французская Renault окончательно ушла из России и продала свои активы почти год назад. Все это время дилеры распродавали остатки, а запасы лишь изредка пополнялись машинами, которые завозились по серой схеме с привлечением частников.

Но через десять дней популярных автомобилей в продаже совсем не останется, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. По его словам, проблемы есть и с Kia и Hyundai: «Это уже не проблемы, это перешло в категорию пострашнее.

В случае с Renault на рынке остались самые дешевые машины этой марки. Это какие-то совсем штучные экземпляры. Kia пока присутствует, но в очень ограниченном объеме.

Вместе с тем они очень востребованы потребителем. Вместе с тем практика давно показала, что Renault — единственный вариант для корпоративных клиентов. Единственный их аналог — это китайские машины в нижнем сегменте».

Ранее Минпромторг внес автомобили этих марок в обновленный список машин, которые можно завозить по параллельному импорту. И это означает, что бизнесу будет проще пополнять запасы. Но, как правило, по такой схеме привозят машины не дешевле 2,5 млн руб.

Между тем клиентов интересуют, например, седаны стоимостью до 1,5 млн руб. или кроссоверы за 2 млн руб. Даже «Москвич» под эти критерии с трудом попадает. Так что это не решит проблему, особенно в случае с Renault, подчеркнул основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль: «Французская марка — сегодня не тот бренд, ради которого стоит так сильно заморачиваться. Это не совсем экономически целесообразно, поэтому для любителей Renault, к сожалению, ситуация печальная. По корейским брендам в этом году будет точно большой дефицит. Но с ними дела обстоят лучше благодаря параллельному импорту. Кроме того, у этих автомобилей пятилетняя гарантия, и на вторичном рынке их очень много».

Из-за закрытого европейского рынка в продаже сейчас не так много, например, завезенных по параллельному импорту Volkswagen. А те, что есть, это новые для России модели немецкого концерна, но китайской сборки, к которым клиенты еще не привыкли. Но, несмотря на все сложности, Минпромторг ожидает, что в этом году продажи машин вырастут на 30%, до более чем 800 тыс. штук.

Это возможно, но только за счет российских машин, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «До 300 тыс. автомобилей обещал выпустить АвтоВАЗ, то есть почти половину запланированного объема. Свою лепту внесет УАЗ, который, наверное, сможет собрать и продать чуть больше 30 тыс. машин. У нас уже работает "Москвич", он обещал 50 тыс. выпустить. "Автотор" начал производство китайских автомобилей, кроме того, скоро заработает бывший завод Nissan. И, конечно, нужно учитывать прямой импорт, в первую очередь из Китая».

Но от этого доступных машин, прежде всего, B-класса на рынке больше не станет, уверены собеседники “Ъ FM”. И исправить это можно только если какой-нибудь китайский бренд массового сегмента развернет в России свое производство. Но это вопрос, скорее, политический. А пока минимальная цена на современный автомобиль начинается от 2,2 млн руб. Что, к слову, тоже вскоре может измениться.

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