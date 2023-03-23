Гонки по вертикали

Рост цен на автомобили за последний год достиг рекордных скоростей. Стоит ли в этом году ожидать дальнейшего повышения розничных цен на машины или в текущем году на авторынке наконец наступит долгожданная ценовая стабилизация, разбирались «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bloomberg / Getty Images Фото: Bloomberg / Getty Images

Рост цен на российском автомобильном рынке за последний год напоминает динамику разгона мощных спорткаров. По официальным данным Росстата, в ушедшем году розничная цена автомобиля в России показала исторический рекорд: в среднем цены на новые и подержанные легковые машины в РФ подскочили на 24,33%. Это самый высокий показатель за десятилетие (с момента, когда Росстат начал вести подобную статистику).

Предыдущий рекорд был поставлен в «ковидном» 2021 году, когда в период пандемии средняя цена автомобиля, по данным Росстата, поднялась на 14,48%. Существенный скачок цен наблюдался и в 2015 году — тогда прежде всего из-за падения курса рубля цены на машины выросли на 12,49%. Но ушедший год сумел превзойти эти показатели. По данным Росстата, в 2022 году гораздо более существенно выросли цены на новые автомобили. Особенно подорожали новые машины иностранных брендов (как импортные, так и произведенные в РФ) — здесь динамика роста составила 39,11%. Впрочем, и традиционные российские марки (как Lada и УАЗ) подорожали на 29,65%. И понизить средние темпы роста цен позволило более скромное удорожание подержанных автомобилей — по данным Росстата, машины с пробегом за 2022 год подорожали на 6,75%.

Цены на авто начнут снижаться в 2024 году 2022 год принес геополитические потрясения, которые вылились в полномасштабные санкции, остановки производства и уход большинства западных брендов с российского рынка. В условиях дефицита и отсутствия комплектующих цены на автомобили просто взлетели. К концу лета 2022 года появилась впечатляющая статистика по росту цен: Lada Largus — +56,8%, Volkswagen Polo — +51,6%, Hyundai Solaris — +45,2, Hyundai Creta — +43,1%, Kia Rio — +41,4%. Меньше всех прибавила Lada Granta — всего 13,3% в упрощенной комплектации (без ABS и подушек безопасности). На вторичном рынке впереди оказались Toyota Land Cruiser — +20% и BMW Х3 — +14,1%. Самый существенный рост показали все авто не старше пяти лет. Машины старше показали рост около 8%. Китайские автомобили, которые будут пытаться заменить все ушедшие бренды, прибавили в цене от 30% до 50%. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт

Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт

На мой взгляд, в текущем году ситуация кардинальным образом не поменяется. Безусловно, отечественные производители и наши китайские партнеры будут увеличивать поставки авто, но слабеющий рубль по отношению к доллару и юаню не дает повода для оптимизма в отношении снижения цен. Цены уже не будут расти как в прошлом году, но потенциал в 12–15% уже есть — примерно настолько «похудел» рубль по отношению к доллару и юаню в этом году. Льготное кредитование может поддержать отечественного производителя, но средств в 5,1 млрд руб., выделенных на данную программу, я считаю, абсолютно недостаточно для поддержания цен. Что касается расширения параллельного импорта, который активно стали внедрять ряд крупных автодилеров, то он вряд ли повлияет на снижение цены: транспортировка подорожала в несколько раз. На мой взгляд, такая ситуация продлится еще полтора-два года, далее рынок стабилизируется, и в конце 2024-го цены начнут снижаться. Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS

«Автомобильный рынок лихорадит третий год подряд,— сокрушается Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS.— Все началось в пандемию, когда останавливались автогиганты и заводы по производству электроники и компонентов. Но 2020 год не стал шоком для покупателей — цены выросли незначительно, примерно на 8–12%. В полной мере последствия ковида авторынок ощутил в 2021 году, цены на некоторые модели отечественного и импортного производства взлетели, прибавив от 20% до 40%, особой популярностью стали пользоваться машины с пробегом, а рост цен в этом сегменте достигал 50%. 2022 год принес новые геополитические потрясения, которые вылились в полномасштабные санкции, остановки производства и уход большинства брендов с российского рынка».

Цены вверх и вниз

По данным «Автостата», средняя цена нового автомобиля по итогам прошлого года составила почти 2,4 млн руб., что на 20% больше, чем годом ранее, и в 2,4 раза больше, чем в 2014 году, когда в среднем новое авто в России можно было приобрести за 1 млн руб. При этом цена на автомобили с пробегом возрастом до семи лет выросла по итогам 2022 года на 38%, до 2,1 млн руб., а более старые подержанные машины, возрастом более семи лет, подорожали за тот же период на 47%, до 1,1 млн руб.

Средняя цена популярных моделей новых авто в России* (тыс. руб.) Выйти из полноэкранного режима Январь 2022 года Январь 2023 года Изменение (%) Lada Granta 598,9 678,3 13 Lada Niva Travel 879,9 998,9 14 Chery Tiggo 7 PRO 1689,9 2649,9 57 Haval Jolion 1399 1899 36 Lada Niva Legend 693,9 808,9 17 Geely Coolray 1472 2300 56 Chery Tiggo 4 1139,9 1999,9 75 Haval F7 1729 2299 33 Geely Atlas PRO 2100 2759 31 Geely Tugella 2770 4000 44 Открыть в новом окне *Из тех, которые официально производятся в РФ и официально поставляются. Источник: «Автостат».

Столь стремительный взлет цен на автомобили связан с их дефицитом вследствие прекращения официальных поставок в РФ машин зарубежных брендов. Аналитики указывают, что за последний год более умеренно растут цены на автомобили бюджетного класса, в то время как модели средних и верхних ценовых сегментов демонстрируют более внушительный разгон розничной цены. Так, за последний год внушительный разгон цен демонстрируют набирающие популярность китайские автомобили. Эксперты «Автостата», проанализировав десятку самых популярных новых моделей автомобилей по итогам января 2023 года, выяснили, что, например, бюджетная модель Lada Granta подорожала за последний год всего на 13%: если в январе 2022 года она стоила 599 тыс. руб., то по итогам первого месяца 2023 года в автосалонах ее предлагали за 678 тыс. руб. Идущая следом в списке Lada Niva Travel подорожала до 999 тыс. руб., то есть на 14% по сравнению с тем, что было год назад. А Lada Niva Legend изменила ценник на 17%, до 809 тыс. руб. Тем временем популярный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro подорожал на целых 57%, до 2,65 млн руб., а компактный кроссовер Chery Tiggo 4 сделал ценовой рывок аж на 75%, достигнув в начале текущего года показателя в 1,99 млн руб. (год назад за эту машину выкладывали в среднем 1,14 млн руб.). «Больше всего подорожали автомобили тех брендов, которые лишились поставок или возможности производства, при этом китайские производители также изменили свое ценообразование на рынке вслед за корейскими и японскими брендами. Меньше всего по итогу 2022 года подорожали отечественные автомобили, за исключением Lada Largus»,— комментирует Денис Кокорышкин, эксперт по легковым автомобилям ГК «Альфа-Лизинг».

В текущем году рост цен на некоторые типы автомобилей продолжился. Например, по данным «Авито Авто», на вторичном рынке средняя цена подержанных машин Lada за январь—февраль 2023 года стала на 5,2% выше, чем в ноябре—декабре 2022 года. В то же время автомобили с пробегом марки Toyota прибавили в цене в среднем 6,4%, машины бренда Hyundai подорожали на 12,4%, на 9,3% — автомобили Kia с пробегом, на 6,2% — подержанные Volkswagen. В «Авито Авто» указывают, что, например, сейчас средняя цена на популярную модель Lada Granta составляет 539 тыс. руб., на Toyota Camry — 1,88 млн руб., а за Hyundai Solaris просят 825 тыс. руб.

Некоторые эксперты полагают, что постепенное насыщение авторынка уже начинает сдерживать цены. «В феврале наметилась интересная тенденция: параллельный импорт помог снизить цены на некоторые модели популярных "корейцев"»,— отмечает Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). Благодарить, на ее взгляд, за это нужно тех авторитейлеров, которые расширили поставки моделей по параллельному импорту и увеличили конкуренцию за клиента. Поставки автомобилей по параллельному импорту, по ее наблюдениям, практически весь прошлый год носили в основном частный характер: машины, выставляемые в официальных салонах многих западных, японских и корейских марок, были чаще всего завезены на физических лиц. В текущем году ситуация постепенно меняется. Некоторые дилеры сумели отладить логистику, финансовые коридоры, увеличить партии завозимых автомобилей с полной уплатой НДС и, по сути, сами стали импортерами. У некоторых авторитейлеров партии поставляемых машин уже исчисляются сотнями.

Цены на авторынке были взвинчены ранее На рынке новых авто ценники будут только расти, прежде всего на машины нового модельного года, поэтому затягивать с покупкой новой машины не стоит. Сэкономить сейчас получится разве что при покупке электромобиля в рамках госпрограммы льготного автокредитования. Можно надеяться на ее продление во второй половине года и на покупку машины с традиционным мотором с субсидией. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая

Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая

На мой взгляд, увеличение объемов параллельного импорта при относительно стабильном курсе рубля позволит постепенно, в перспективе трех-четырех месяцев, насытить определенные сегменты рынка. Авральное расширение сетей рядом марок из Поднебесной и борьба за долю рынка заставляет не только дилеров, но и импортеров биться за маржинальность каждой сделки. И наконец, расширение бизнеса таких марок, как Omoda и «Москвич», и появление новых игроков (Kaiyi и Jetour) также должно неизбежно повлиять на наполнение нашего рынка и стабилизацию цен. Если же говорить о вторичном рынке, то тем, кому необходимо продать машину, также едва ли стоит медлить. Особенно это касается владельцев автомобилей премиальных марок и внедорожников. Цены по многим моделям в этом сегменте были ранее взвинчены до таких высот, что оказались гораздо выше покупательной способности. И их снижение в конце прошлого года только начинало набирать обороты и продолжилось в январе-феврале. А вот владельцем свежих автомобилей в более демократичных диапазонах цен можно, пожалуй, не торопиться. Здесь в ближайшие месяц-два едва ли будут какие-то серьезные колебания цен. Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)

По словам Марины Дембицкой, на китайские машины цены растут в связи с валютными колебаниями. Особенно это актуально для Chery, Exeed, Geely и Haval. «Большинство продаваемых прежде автомобилей были закуплены в то время, когда за один юань нужно было платить 8,5–9 руб., а сейчас он приближается к 11 руб.»,— поясняет эксперт.

Тенденция снижения цен на некоторые модели наблюдается и на вторичном рынке. Дефицит качественных «свежих» автомобилей и прошлогодняя чехарда с ценами приводили к тому, что у многих продавцов возникали завышенные ожидания относительно стоимости своих машин, полагает Марина Дембицкая. В январе эти планы многим невольно приходилось менять, иначе товар было сложно реализовать. В итоге примерно шесть из двадцати наиболее популярных на вторичном рынке автомобилей стали стоить дешевле. Однако в сегменте трехлетних автомобилей, которые по-прежнему остаются лучшей альтернативой новым, все еще наблюдается дефицит, что позволяет владельцам таких машин продавать их по завышенным ценам. Январь показал, что даже такие высоколиквидные автомобили, как вседорожники Toyota и Hyundai, постепенно обретают более адекватные ценники, а в ряде случаев начинают стоить дешевле, чем год назад. По тем моделям, поставки которых возможны по параллельному импорту, этот процесс наверняка продолжится и в ближайшие месяцы.

В условиях плохой ценовой видимости

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Будут ли цены на автомобили продолжать расти в текущем году — прогнозы на этот счет противоречивые. С одной стороны, продавцы говорят о том, что авторынок постепенно насыщается, сокращается дефицит, и это благотворно влияет на цены. «В текущем году количество новых брендов на российском рынке увеличится, только из КНР о своих планах уже объявили пять-семь марок»,— подчеркивает Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга ГК «ВТБ Лизинг». Любое увеличение численности игроков, на его взгляд, положительно сказывается на рынке, поскольку предполагает усиление конкуренции. Для покупателей это означает расширение линейки доступных моделей автомобилей и снижение цен на них.

С другой стороны, по мнению экспертов, цены продолжают толкать вверх инфляция, волатильность курсов валют и прочие неблагоприятные факторы. «В условиях все еще ограниченного предложения на рынке нет предпосылок для сохранения цен автомобилей на прежнем уровне»,— полагает Андрей Ольховский, генеральный директор автомобильного дилера «Автодом». Дефицита автомобилей в 2023 году, по его прогнозам, не предвидится, однако предложения в ценовом сегменте до 2 млн руб. будут ограниченными. Он отмечает, что в 2023 году появятся автомобили нового поколения, цены на которые будут выше, чем на выпущенные ранее модели. Притом что цена автомобилей из Китая в целом стабилизировались, производители китайских брендов могут повысить их на 5–10%. Ранее в начале нового года на фоне инфляции бренды повышали цены автомобилей на 3–4%. «В первом полугодии 2023 года можно ожидать среднее повышение до 10%»,— полагает господин Ольховский.

В сложившихся условиях ценовой волатильности на авторынке потребителю нужно принимать непростое решение: покупать ли машину сейчас или подождать, когда цена, возможно, опустится. «Я бы рекомендовал потребителям отложить покупку европейских авто, если это возможно»,— советует Владлен Арушанов, генеральный директор компании «Тигарбо Эко» (производство электротранспорта). В сложившейся ситуации, по его мнению, оптимальным выбором будут отечественные марки или бренды, которые официально присутствуют в РФ (китайские и т. п.). «При ввозе машины из другой страны и ее некорректном таможенном оформлении по заниженной стоимости таможня спустя какое-то время может потребовать доплату с владельца авто. Это касается как новых машин, так и автомобилей с пробегом»,— акцентирует внимание господин Арушанов.

Впрочем, если машина срочно необходима, затягивать с ее покупкой не стоит, считают эксперты. «Сейчас многие россияне планируют приобрести автомобиль, но откладывают покупку, надеясь на более благоприятные цены»,— считает Илья Федорченко, генеральный директор «СберАвто». Согласно недавнему опросу, который его компания провела с коллегами из «Работа.ру» среди 5 тыс. респондентов со всей России, почти каждый третий россиянин (30%) отмечает, что хотел бы приобрести новый автомобиль в 2023 году, но не уверен, что найдет устраивающее его предложение (9% рассмотрят покупку, если будет выгодное предложение, 5% подумают о покупке, если смогут выгодно продать имеющийся у них автомобиль, и 7% уверены, что сменят авто). «Пытаться обыграть рынок, ожидая оптимальных условий, не лучшая стратегия в любые времена»,— уверен господин Федорченко. Автомобиль, по его убеждению, стоит приобретать тогда, когда он необходим.

«При принятии решения о покупке нового автомобиля необходимо ориентироваться на потребности и финансовые возможности»,— соглашается Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей автодилера «Авилон». Оценить поведение цен на автомобили до конца года, по его мнению, затруднительно, так как они зависят от большого количества факторов. Важно, например, что на российский рынок по параллельному импорту начали поступать модели массового сегмента — за 1,6–1,7 млн руб. (например, Jetta VA3). Подавляющее большинство сделок сейчас оформляется в сегменте автомобилей китайских брендов. Главным фактором привлекательности сегодня считают наличие официальной гарантии от производителя. «Дополнительно спрос стимулируют спецпредложения на покупку авто и другие дополнительные бонусы, за счет чего можно выгодно приобрести автомобиль именно сейчас»,— уверен господин Стариков.

Георгий Алексеев