«Известия»: китайские автомобили могут занять 60% российского рынка

В России доля продаж новых китайских автомобилей может достигнуть в 2023 году 60%. С таким прогнозом выступил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной»»,— цитируют Ольховского «Известия».

По его словам, «фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или не китайский». С подобной оценкой согласился президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, который отметил, что у большинства дилеров уже почти не осталось зарубежных автомобилей, помимо продукции китайских брендов.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что доля китайских брендов на российском авторынке сократилась впервые за 12 месяцев. В феврале 2023 года на иномарки из КНР пришлось чуть больше трети всех проданных в стране легковых машин. До этого показатель неизменно рос — с февраля 2022-го по январь 2023-го включительно он увеличился с 9,5% до 38%.

Подробнее о продажах авто китайских брендов на российском рынке читайте в материале «Ъ» «Китайские автомобили уступают позиции».

Александр Кислов