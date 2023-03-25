Telegraph: ЕС рассматривает введение санкций против Центральной Азии как помощь России

Евросоюз может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничения. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на документ.
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Как отмечает издание, руководство Евросюза заметило рост экспорта в страны Центральной Азии, особенно в сфере товаров с технологиями двойного назначения, например стиральных машин и поддержанных автомобилей. Европейские чиновники опасаются, что эти технологии попадают в Россию в обход торговых ограничений.
По данным The Telegraph, руководство Евросоюза хочет переговорить с представителями Центральной Азии и предупредить о последствиях содействия обходу санкций. Если руководство ЕС найдет доказательства реэкспорта товаров в Россию, то европейские страны ограничат доступ к своему рынку.
Отметим, что Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС, куда входит Россия. СМИ писали, что с помощью этого нововведения страна хочет продемонстрировать, что соблюдает введенные странами Запада ограничения против России.