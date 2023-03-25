Telegraph: ЕС рассматривает введение санкций против Центральной Азии как помощь России

Евросоюз может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничения. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечает издание, руководство Евросюза заметило рост экспорта в страны Центральной Азии, особенно в сфере товаров с технологиями двойного назначения, например стиральных машин и поддержанных автомобилей. Европейские чиновники опасаются, что эти технологии попадают в Россию в обход торговых ограничений.

По данным The Telegraph, руководство Евросоюза хочет переговорить с представителями Центральной Азии и предупредить о последствиях содействия обходу санкций. Если руководство ЕС найдет доказательства реэкспорта товаров в Россию, то европейские страны ограничат доступ к своему рынку.

Отметим, что Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС, куда входит Россия. СМИ писали, что с помощью этого нововведения страна хочет продемонстрировать, что соблюдает введенные странами Запада ограничения против России.

Анастасия Ларина