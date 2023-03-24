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Коммерсантъ FM
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Trade-in повернул на Китай

Какие машины выбирают российские покупатели

Россияне стали чаще менять свои автомобили на китайские. Большая часть продаж сейчас происходит именно по системе trade-in, говорят собеседники “Ъ FM”. Как правило, автомобилисты сдают европейские и корейские машины возрастом до пяти лет. Причем участники рынка фиксируют четкую тенденцию. Владельцы автомобилей Volkswagen, Kia или Hyundai в основном выбирают машины Chery и Haval, а Mercedes-Benz и BMW меняют на Omoda или Exeed.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов, покупать машины именно по системе trade-in россиян мотивируют сами китайские производители: «Если раньше потребители примерно в 50% случаев пытались просто реализовать свой автомобиль на Auto.ru, то сейчас это практически невыгодно. Выгоднее сдать свой автомобиль в trade-in, поскольку Китай поддерживает эти продажи с 300-400-тысячным дисконтом.

Может ли «Автодом» начать сборку премиальных китайских авто

Какие марки сдают? Неплохо идет немецкая тройка, особенно если мы говорим про обмен на такие бренды, как Exeed, Geely, Lynk & Co, Voyah. Что касается авто попроще, например, Chery или нижней линейки Changan, вы увидите, очень много машин будет Volkswagen, корейцев. Люди выбирают Китай, наверное, по четырем причинам. Во-первых, это выгодно, во-вторых, это гарантия, в-третьих, это запасные части, в-четвертых, очень высокое качество продукта».

По итогам прошлого года китайские автомобили подорожали на 30-50%, отмечают участники рынка. Они не исключают, что в этом году цены могут увеличиться еще на 10%. Однако это не помешало производителям занять больше трети российского рынка, хотя еще с января по февраль прошлого года на их машины приходилась лишь десятая часть от всего объема продаж. За первые два месяца этого года их доля увеличилась в 3,5 раза, до 36%.

За счет чего растут продажи дорогих иномарок

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Этот уровень неизбежно будет расти в том числе за счет того, что на рынке появятся новые марки, уверен генеральный директор компании «Автодом Подписка» Максим Шишко: «Если смотреть на структуру продаж 2022-го помесячно, в начале года доля продаж китайских автомобилей составляла порядка 10%, а уже в декабре этот показатель увеличился до 30-40%. Такая же ситуация наблюдается и в этом году. Присутствие китайских брендов будет только расти.

В 2022-м на российском рынке продали около 120 тыс. авто из КНР, в этом году нас ожидает кратный рост, как минимум в 2,5 раза.

По состоянию на конец первого квартала 2023-го наблюдается повышенный спрос на китайские машины. По ряду моделей брендов Omoda, Geely и Haval даже есть дефицит. На авто производителей из Китая в основном переходят собственники корейских и японских машин. А вот клиенты, которые привыкли эксплуатировать европейский и японский премиум, не готовы пересаживаться на этот транспорт и сфокусированы больше на том, чтобы дольше владеть имеющимся автопарком».

24 марта о выходе на российский рынок объявила компания Jetour — дочерний бренд китайской Chery. В мае в продаже появятся два кроссовера новой марки. Также на прошлой неделе начались продажи автомобилей Tank. Предполагается, что эти машины смогут заменить внедорожники компании Toyota. Кроме того, с прошлого года на рынке стало появляться больше китайских электромобилей, а вместе с тем вырос и спрос на них.

С чем связан дефицит автомобилей некоторых брендов

В основном такие машины покупают как второй автомобиль в семью, отмечает директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх: «Благодаря параллельному импорту среди электромобилей сейчас доступны такие модели, как Nissan Ariya, Polestar 2, Zeekr 001, HiPhi X, Volkswagen ID.3, ID.6, даже электробайки BMW. А вчера в Россию приехал уникальный кросс-седан Avatr 11, и он уже продается.

В ближайшее время планируем поставки новых моделей, таких как Dongfeng Aeolus, это доступный и очень практичный автомобиль стоимостью около 2 млн руб.; супертехнологичный и быстрый HiPhi Z, который очень ждут наши клиенты, которые раньше приобретали спортивные автомобили западных брендов. Электромобили отличаются не только экономичностью, но и быстротой, то есть такими характеристиками, динамикой разгона раньше могли похвастаться только суперкары».

В прошлом году Китай занял почти 60% мирового рынка электромобилей. По данным компании Canalys, страна продала примерно 6 млн электрических и гибридных машин. Большая часть пришлась на Европу.

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Владислав Викторов

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