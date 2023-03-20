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Коммерсантъ FM
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ВАЗ-2107 стал самым распространенным автомобилем в России

Пять моделей АвтоВАЗа вошли в топ-10 самых распространенных автомобилей в России, сообщает «Автостат».

По данным аналитического издания, самой распространенной моделью в стране стал ВАЗ-2107 (1,5 млн шт.), вместе с которым в топ-3 вошли Kia Rio (1,03 млн шт.) и ВАЗ-2106 (1,01 млн тыс. шт.).

Топ-10 самых распространенных автомобилей в России:

  1. ВАЗ-2107 — 1,5 млн шт.;
  2. Kia Rio — 1,03 млн шт.;
  3. ВАЗ-2106 — 1,01 млн тыс. шт.;
  4. Lada 4х4 «Нива» — 958 тыс. шт.;
  5. Hyundai Solaris — 925 тыс. шт.;
  6. ВАЗ-2110 — 782 тыс. шт.;
  7. Renault Logan — 776 тыс. шт.;
  8. Ford Focus — 748 тыс. шт.;
  9. ВАЗ-2114 «Самара-2» — 747 тыс. шт.;
  10. Toyota Corolla — 713 тыс. шт.

Напомним, по данным на 1 января 2023 года, в России числилось 45,39 млн легковых машин.

Максим Вершинин

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